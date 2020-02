Reunían elementos para terminar su nueva casa, se les metió el agua y perdieron todo: necesitan ayuda

Se trata de una familia de Tunuyán que vive en una precaria vivienda. Allí juntaban bolsas de cemento y otros materiales para terminar su nuevo hogar. Lamentablemente se les mojaron las cosas y ahora necesitan la colaboración de la comunidad.

El pasado fin de semana las inclemencias meteorológicas azotaron la provincia de Mendoza y el Valle de Uco no fue la excepción. En la región hubo calles y casas anegadas, personas que debieron ser asistidas por los municipios y también evacuadas.

Entre las tantas familias afectadas estuvo la de Macarena, Ricardo y sus tres pequeños hijos. Ellos viven en un casa ubicada en las vías del tren, sobre calle La Argentina del departamento de Tunuyán, y el día viernes el agua ingresó al interior de la misma causándole importantes pérdidas.

Macarena en dialogo con El Cuco Digital contó que hace aproximadamente 10 meses que viven en ese hogar. Su abuela -que lamentablemente falleció el pasado 1 de enero-, les regaló un lote donde había una casita precaria en su interior y con su esposo decidieron mudarse ahí y así poder comenzar a invertir la plata del alquiler en materiales de construcción.

Macarena junto a su esposo y sus tres hijos

“La idea de mi abuela es que pudiéramos construir algo lindo para poder estar bien y cómodos (…) como alquilar está muy caro y no podíamos de otra manera, nos vinimos acá, pero el viernes nos inundamos y perdimos muchas cosas”, relató la joven mamá.

El agua además de mojarles ropa, muebles, colchones, también alcanzó a los materiales que ya estaban reuniendo para poder seguir construyendo su nueva vivienda. “Con mucho esfuerzo hemos ido construyendo al lado pero nos falta el techo que es lo más difícil y complicado y a veces no se puede; si comprás una chapa no comés. Pero como dije, con esfuerzo habíamos comprado bolsas de cemento y se nos mojó todo, perdimos como siete bolsas”, expresó angustiada Macarena.

Casa inundada

La madre agregó para concluir que han pedido ayuda en el Municipio “pero no hemos tenido mucha respuesta. Nos ha estado ayudando la gente del pueblo. Yo hice una publicación en el Facebook contando lo que nos había pasado y nos trajeron ropita para los chicos y también mercadería pero necesito algunas otras cosas (…) si alguien tiene chapas que no ocupen o lo que ya no le den utilidad y sirva para construir será bienvenido. Y bueno, después estamos disponibles a recibir lo que la gente quiera colaborar, sobre todo lo que sea para los chicos que son los más afectados. Desde ya muchas gracias”.

Para poder colaborar con elementos de construcción o mercadería, colchones, ropa, calzado, comunicarse al siguiente número y coordinar con Macarena: 2622342794