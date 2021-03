Robo en el Club de Pareditas: sustrajeron elementos de gimnasia y piden ayuda para recuperarlos

Los mismos pertenecen a Micaela Escudero una joven que da clases en la entidad.

Este fin de semana, maleantes ingresaron al Club Sportivo Pareditas en San Carlos y sustrajeron varios elementos que pertenecen a la profesora que enseña gimnasia: ocho mancuernas de hierro macizo de un kilo cada una, un elástico marca fitnesas naranja y un par de tobilleras marca DRB de un kilo y media cada una color negras con verde.

“Yo doy clases lunes, miércoles y viernes, y bueno el día viernes fui y no me faltaba nada, pero el lunes cuando llegué me di cuenta que habían cosas que ya no estaban”, comenzó relatando Micaela Escudero a El Cuco Digital.

Por otro lado, la joven que cursa el tercer año del profesorado de Educación Física en Tunuyán añadió que solo eso se han llevado del Club de Pareditas, no faltan otras cosas más que sus elementos. “Me da mucha pena y enojo porque yo vengo desde abajo y me ha costado y cuesta tener las cosas”.

“Pido que si alguien las vio o saben dónde están las cosas me avisen por favor. Las necesito recuperar”, concluyó apenada.