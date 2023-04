Rolando Scanio: “Logramos muchas cosas, aunque nos tocó gobernar con la pandemia y la peor inflación” 

El intendente de San Carlos habló de lo que se hizo en estos años, y de varias obras que se terminarán en estos meses.

Llegó a la política cuando presentó un proyecto para desarrollar el deporte en San Carlos: así, se sumó al ejército de Difonso, y hoy, encabeza la lista como precandidato a diputado provincial por el Frente La Unión Mendocina. Afirma que en los meses que le restan como intendente, podrá concluir obras trascendentales en el departamento.

En una nota exclusiva con El Cuco Digital, el actual intendente de San Carlos habló un poco de todo: de su gestión, de sus sueños, de los desafíos. Es el intendente que le tocó gobernar durante la pandemia, y en los últimos años, con una de las peores etapas de inflación del país, pero también, es el intendente que pasará a la historia como el de los “250 años de historia sancarlina”.

Rolando Antonio Scanio, nació en San Carlos hace 55 años, y hace 20 que está en política. Es hijo de un agricultor, “chaconino”, aunque cuando comenzó la escuela se mudó a La Consulta, donde estudió en la escuela Santa Rosa, y luego en el Don Bosco. “Me acerqué a la política cuando le presenté a Jorge Difonso un proyecto para desarrollar el deporte en el departamento, algo que se necesitaba, y bueno, así empecé a involucrarme en política” cuenta el intendente que ya va por su cuarto año de gobierno, y que anteriormente estuvo 4 años como concejal, y 12 años como secretario de Gobierno (cuando Difonso era intendente).

“El desarrollo de espacios para el deporte ha sido siempre un eje de este proyecto de gobierno: vamos a terminar con 15 playones deportivos (varios ya se hicieron, otros están en construcción y los restantes se harán en los siguientes meses). Buscamos que los chicos puedan hacer actividades no solo en el horario escolar, sino también fuera de él, y que incluso esos espacios sirvan para la comunidad local” afirma Scanio, y agrega que, “el deporte ha crecido significativamente en San Carlos, hoy hay más de 6.000 personas que hacen deporte en San Carlos”.

Se viene una gran obra para el deporte

En el marco del desarrollo del deporte, una de las mayores obras que ya se han iniciado es la construcción del Polideportivo de La Consulta. Este distrito concentra el 40 por ciento de la población departamental, pero hasta ahora no tenía un espacio municipal para la práctica deportiva o social. “Ya empezamos la construcción del Polideportivo de La Consulta y esperamos poder inaugurarlo muy pronto” afirma Scanio, y explica que la construcción se realiza en el predio municipal del Poli, donde, además, funciona la única pileta climatizada estatal del Valle de Uco.

San Carlos: el departamento donde más gente eligió vivir por la calidad de vida

Según el último censo nacional, San Carlos es el departamento que más creció en población, pero según explica el intendente, esto se debe en gran parte, a que mucha gente de otros lugares elige vivir en San Carlos por la calidad de vida. “Nos gusta que la gente nos elija pero eso implica también más servicios, más trabajo y más obras” afirma el jefe comunal y además explica que todos los servicios municipales se realizan con empleados municipales: “nosotros no tercerizamos ningún servicio, lo hacemos directamente nosotros, y con eso, no solo ahorramos dinero, sino que también damos trabajo a mucha gente que de otra forma no tendría trabajo”. Según el intendente, en muchas comunas, los servicios se tercerizan, es decir que los realizan empresas externas contratadas que, muchas veces, no utilizan la mano de obra local, sino que traen sus propios empleados.

En medio de la pandemia, la prioridad fue la gente

Fueron casi dos años de pandemia, durante los cuales el Municipio siguió prestando los servicios, pero en los meses más críticos la prioridad fue la gente. “Se armó un Comité de Emergencia, y se dio mucha asistencia a las personas, la prioridad era esa: asistir a la gente” cuenta Scanio, y explica que hubo mucho trabajo de los Preventores, “se hacía “delivery” de medicamentos, se ayudaba a las familias que estaban sin trabajar, e incluso, se llamaba a la gente para ver si estaba bien, si necesitaba algo… incluso yo mismo llamaba a las personas” cuenta el intendente, recordando esa dura etapa: “se hizo mucho, pero lo más importante fue lo humanitario”.

Ahora, a seguir con las obras, a pesar de la situación económica del país

Para Scanio, la gran preocupación es la situación económica del país. Sin embargo, y según explica el máximo funcionario, el departamento “nunca ha dejado de pagar a sus empleados, de prestar los servicios y de pagar a los proveedores: las cuentas están al día” afirma, y remarca que los servicios no están tercerizados, por lo que el Municipio genera mano de obra, y que además, colabora con un círculo virtuoso, donde el dinero queda en los comercios del departamento.

Entre las obras y acciones que se realizaron en su gestión, Scanio destaca obras de asfalto (en convenio con la provincia o gestiones en Vialidad Provincial), también la construcción de ciclovías, luminarias en varios sectores, gestión para viviendas (construcción y arreglos), y la refuncionalizacion de la Dirección de Catastro que permitió que muchas familias regularizaran su situación y obtuvieran las escrituras de su vivienda. También se destacan las conexiones cloacales que benefician a más de 2.500 personas, la instalación de alarmas comunitarias, la instalación de cajeros automáticos (en breve se instalará en Chacón y Chilecito). Además, el intendente destacó el trabajo que se realiza en la vacunación y castración de animales, y anunció que pronto funcionará un quirófano móvil. En los últimos días, también se supo del nuevo espacio para la detección y tratamiento de patologías del neurodesarrollo (dentro del Microhospital de La Consulta, un espacio construido y gerenciado desde la Comuna). Otro tema fue el acuerdo con el Ejército para embellecer el parque de las Vías en La Consulta, donde se rinde homenaje a los héroes de Malvinas, y el acuerdo con la Dirección de Trenes, para ocupar el galpón del Ferrocarril donde se realizan diferentes actividades y se proyectan otras.

Una de las acciones más importantes que se ha llevado adelante es la refuncionalización del Matadero municipal (hacía 27 años que no funcionaba). Su puesta en funcionamiento no solo generará puestos de trabajo, sino que permitirá que los crianceros locales no deban trasladar su ganado cientos de kilómetros para las faenas, lo que encarece los costos y los productos. Según informó Scanio, en breve el matadero estará funcionando a pleno.

Entre las acciones y obras para los próximos meses Scanio destacó que ya se licitó el mejoramiento de la plaza de La Consulta y la de Eugenio Bustos. “Vamos a hermosear y modernizar estos espacios de uso común, con más juegos, más seguridad, mejor iluminación… lo esencial no se va a cambiar, pero hace falta que se modernicen para que se puedan regar bien, para cuidar mejor las plantas, y para que la gente las pueda disfrutar mucho más”. Además, el intendente confirmó la terminación del polideportivo de La Consulta, la instalación de los cajeros automáticos, la construcción de otras sendas y ciclovías necesarias (como la de calle San Martín desde la Escuela Echeverría), también más luminarias, y la gestión de más redes de gas natural, entre otras acciones y obras.

Embellecer y modernizar el departamento

“Venimos trabajando para dejar un departamento más hermoso y más moderno sin perder la identidad” afirma ya en el final de la charla el jefe comunal. En ese marco, comenta cómo se ha cedido a los comercios, frente a la plaza de La Consulta, un espacio sobre la calle, lo que permite disfrutar de un paseo mucho más atractivo. Además, se seguirá trabajando en las mejoras de veredas, muchas veces con la ayuda de los vecinos. También, y en relación al arbolado público, el intendente explicó que hay un censo del arbolado y que se seguirán implantando nuevos ejemplares, pero de otras especies que son más amigables con el entorno urbano. Para finalizar el jefe comunal expresó: “Nos gusta que la gente elija nuestro departamento para instalarse y para visitarnos, y que nuestra gente viva cada día mejor, y por eso, quiero dejar un departamento más hermoso y moderno, y seguimos trabajando para dejar muchas más obras terminadas”.