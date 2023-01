San Carlos desdoblará las elecciones pero apunta a conservar el Frente electoral

El intendente Rolando Scanio confirmó que mañana lunes firmará el decreto para contar con la herramienta legal que le permitirá adelantar los comicios municipales de los provinciales. La comuna está gobernada por un frente que encabeza Unión Popular, un partido que integra Cambia Mendoza a nivel provincial. Por lo tanto se separa de la estrategia del oficialismo.

San Carlos es la capital de la tradición. En términos electorales, hará pesar la costumbre que rige desde el 2011, de que la ciudadanía sancarlina vote en elecciones separadas respecto de las provinciales. Por lo tanto, en ese departamento la elección para elegir intendente y cinco concejales serán: las primarias el 30 de abril y las generales el 3 de septiembre. El intendente Rolando Scanio (Unión Popular) publicará este lunes 23 en el Boletín Oficial el decreto de desdoblamiento y se descuadrará de la estrategia provincial del Frente Cambia Mendoza que integra pero donde mantiene una relación distante especialmente con el gobernador Rodolfo Suarez.

“Este lunes publicaremos el decreto en el Boletín Oficial. La decisión fue tomada para garantizar el debate de los temas que le interesan a la ciudadanía sancarlina, haciendo uso de la autonomía municipal”, contó Scanio en diálogo con MDZ. “Además, no es sólo una decisión del frente con el gobernamos sino también un pedido de partidos de la oposición con representación en el Concejo Deliberante que han hecho pública esa solicitud”, añadió el jefe comunal. En ese sentido, afirmó que: “Seguiremos trabajando dentro de nuestro Frente y apostaremos a ampliarlo aún más, en especial con independientes”, advirtió. En ese marco, Scanio no confirmó su reelección (puede hacerlo porque la ley le permite dos periodos consecutivos y lleva sólo uno) pero aseguró: “No es un tema de candidaturas, es de discusión del proyecto que queremos para San Carlos.La posibilidad de mi reelección se discutirá dentro del frente. En esa línea, me gustaría remarcar que en nuestro departamento, la coalición de partidos con la que ganamos las elecciones, es una verdadera coalición de gobierno. Por ejemplo, la directora de Viviendas Alicia Caraballo es peronista, el director de Industria, Silvio Panocchia es radical, entre otros dirigentes”, sostuvo.

El radicalismo departamental, que está a cargo de Silvia Cornejo- hermana del senador nacional y futuro candidato a gobernador Alfredo Cornejo- le pidió a Scanio que no desdoblara los comicios y se sumara a la estrategia provincial del Frente Cambia Mendoza que apunta a que todos los departamentos voten el mismo día del comicio provincial. Sobre este punto, Scanio respondió: “Nosotros convocamos al radicalismo a seguir siendo parte de nuestro frente que es mucho más amplio que el que compartimos a nivel provincial. Incluye a más sectores y se viene una etapa en la que ampliaremos la coalición”,reforzó. Respecto del costo de la elección,desde el municipio advirtieron que “estamos frente a una nueva herramienta electoral que es la boleta única, que entre sus ventajas posee ser menos costosa que la tradicional boleta sabana que se usó en los años anteriores”.

Posiblemente la decisión del desdoblamiento en San Carlos no será bien vista por el radicalismo provincial ya que Unión Popular forma parte de Cambia Mendoza. Sin embargo, la relación de los dos referentes de Unión Popular que son Scanio y el diputado provincial Jorge Difonso, con el gobernador Suarez es muy fría. Apenas asumió el gobernador, en diciembre de 2019, impulsó la reforma a la ley 7722, que prohíbe el uso de algunas sustancias químicas en la minería, restringiendo la actividad y que se aprobó en 2007 fruto de históricas manifestaciones de varios pueblos del interior de Mendoza, con un papel protagónico de San Carlos. La repentina decisión de Suarez generó marchas desde distintos puntos de la provincia y tanto Scanio como Difonso acompañaron a las asambleas del departamento lo que generó que se enfriara la relación con el gobernador, algo que el mandatario ha reconocido, con críticas a los sancarlinos.

Otros municipios que anticiparán sus comicios serán los municipios gobernados por el peronismo: Lavalle,San Rafael, Tunuyán, Santa Rosa, La Paz y Maipú.

Fuente: MDZ