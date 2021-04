San Carlos: quién es el nuevo secretario de Gobierno y la nueva directora de Prensa del Municipio

Se trata de Federico Silvapintos y Fanny Videla, quienes ya cumplían funciones en la comuna.

Este martes se conoció la noticia de que hubo cambios en el gabinete Ejecutivo del Municipio de San Carlos. El intendente Rolando Scanio contó que la comuna tiene un nuevo secretario de Gobierno y una nueva directora del Área de Prensa y Comunicación. Se trata de Federico Silvapintos y Fanny Videla.

Federico Silvapintos vive en La Consulta, estudió en el ISER y se recibió de periodista especializado en finanzas y política. Desde el año 2009 ocupó el puesto de director de Prensa, y ahora, tras la salida de Leonardo Martínez, quien estará nuevamente al frente de Defensa Civil, ocupará el cargo de Secretario de Gobierno.

En tanto, Prensa y Comunicación quedó en manos de Fanny Videla, quien hace 13 años trabaja en esa Área.

Fanny en diálogo con El Cuco Digital expresó estar muy contenta por poder ocupar este nuevo lugar. “Es muy importante para mí, es un logro personal; vamos trabajando y nos vamos superando”.

Fanny es oriunda de La Consulta y se recibió de técnica en Periodismo del IES 9-015 Valle de Uco. “El Área de Prensa no es algo nuevo para mí; conozco todo el trabajo que se hace y cómo. A veces he ocupado la responsabilidad del director cuando por alguna razón no estaba. Ya he estado en su función cumpliendo el rol”, agregó.

Por otra parte, Fanny recalcó que tiene como objetivo continuar trabajando con la comunidad y los medios locales, como lo han hecho hasta el momento. “A través de las redes sociales de Prensa pueden ir obteniendo la información del Municipio, y también de la página del intendente Rolando Scanio , quien va publicando lo que se va haciendo. Además, cualquier inquietud o lo que deseen saber siempre se pueden comunicar conmigo o con los funcionarios. Somos muy flexibles. Ellos siempre dialogan con los medios porque tienen todos los detalles”, expresó.

“Seguiremos trabajando de la misma manera en base a los objetivos planteados”, cerró la nueva directora.