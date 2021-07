“San Carlos Siempre”, otra lista peronista que se presenta para las elecciones

La misma está encabezada por Noelia “Luli” Ramírez.

A dos días de haberse presentado las precandidaturas para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, se conoció la lista “San Carlos Siempre”. La misma, con sello local, es una de las colectoras que irá atada a la lista provincial y nacional del Frente de Todos.

Es así que los sancarlinos tendrán otra opción peronista para votar en los próximos comisión, conformada por:

1) Noelia “Luli” Ramírez – Empleada Administrativa Empresa Constructora

2) Franco Bravo – Profesor del Ballet Gauchos de Güemes

3) Mariela Olguin – Empleada Pública – Sindical

4) Pablo Silva – Carpintero

5) Griselda Olmedo – Trabajadora Servicio Doméstico

“Y si firmé, estos días escuché tantas cosas, no te presentes, no tenes guita, no tenés estructura no tenes fiscales, no tenes esto aquello… Bájate! Te van a acusar, te van a cuestionar… Tanto tanto escuché que nadie logró convencerme que el odio es peor que el amor. Dije si a esto que siento que sale desde lo más profundo de mi corazón, cuesta tanto, y si SOS mujer y estás en política siempre cuesta más”, publicó Noelia “Luli” Ramírez.

Seguidamente la ex funcionaria de ANSES agregó: “Cuesta y duele, pero así de feliz estoy, no tengo títulos facultativos ni nada de eso que dicen algunos que debes tener en política. Pero tengo tanta fuerza, tantas ganas de que lleguemos unos locos y locas soñadores. Tengo pies que van a andar mucho, UNA FAMILIA que a pesar de estar pasando un día difícil está a mi lado, tengo mi alma y corazón repletos de felicidad. GRACIAS A TODOS LOS QUE CREEN EN ESTE EQUIPO”.