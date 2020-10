San Carlos: un incendio avanza costeando el arroyo Negro desde ayer

Descartan que haya riesgo de viviendas.

Un incendio avanza desde hace horas en San Carlos. El siniestro se inició durante la noche del jueves y las llamas continúan consumiendo la maleza que costea el arroyo Negro, donde los desagües no permiten el ingreso de los bomberos.

Sin embargo, por el momento el fuego se mantiene bajo control y no hay riesgo de que afecte a alguna vivienda, informaron los voluntarios a El Cuco Digital.

“Desde anoche hay una cortina de humo desde el arroyo Negro hacia el este. No pudimos ingresar por ningún lado, no hay ingreso, es imposible porque hay desagües de unos 2 metros de ancho y no se puede pasar ni en vehículos ni caminando”, detallaron.

“El incendio se dirige hacia una zona donde vamos a poder ingresar a trabajar. Va tranquilo pero va. Hay muchas malezas y cuando agarra las altas produce mucho humo”.

Cabe recordar que quienes prendan fuego que cause siniestros podrán ser sancionados con multas superiores a $2.000.000 y recibir hasta 50 días de arresto.

Cada vez que se inicia un incendio forestal se ponen en juego la biodiversidad y el patrimonio ambiental de nuestra provincia. Una de las razones por las que estos siniestros se generan es por el uso ilegal de fuego para limpieza de acequias, canales y lotes. El uso de fuego como herramienta de limpieza está prohibido por la Ley provincial 6099.