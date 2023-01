Sancionan a ingeniero de INTA por defender la Agroecología: cuál es la visión  en el Valle de Uco

Especialista local habla de “aprietes y sanciones” por no apoyar lo que denomina el “agronegocio” de las grandes multinacionales. Asegura que la Agroecología no solo cuida el ambiente, sino que resulta más rentable para los productores.

Hace unos días se conoció la noticia de que en una Estación de INTA en Córdoba se procedió a sancionar a un ingeniero que se había manifestado en favor de utilizar métodos agroecológicos. Frente a esta situación, consultamos al ingeniero Damián Moreno, docente, miembro de la organización “Crece desde el pie”, y especialista en Agroecología, para saber sobre la situación y poder contar qué sucede en el Valle de Uco.

Moreno manifestó que la persecución y censura es un modos operandi de las grandes empresas del “agronegocio”, donde “se aprieta y sanciona” a todos aquellos que manifiestan una opinión o posición contraria al lobby llevado a cabo por las empresas vinculadas al “agronegocio”. En ese mismo sentido, el profesional mencionó que la Agroecología no pretende imponer nada, sino mostrar una forma distinta de producción, donde salir del agro negocio que concentra en pocas manos los químicos, las semillas y la forma de producir, significa para los productores una baja en los costos y aumento de las ganancias. Con respecto a la sanción sufrida por su colega en Córdoba, destacó que es claramente un apriete por mostrar otras formas de producir, ya que en caso contrario no se sancionan a quienes se manifiestan en favor del uso de agroquímicos o de semillas transgénicas.

En referencia a la situación de la Agroecología en el Valle de Uco, el ingeniero Moreno, mencionó que se están institucionalizando algunas acciones en relación al tema, con la creación de la Mesa Agro Ecológica en Tunuyán, donde se encuentran participando productores independientes, Organizaciones Sociales, el INTA, la Municipalidad, y este año se pretende invitar al resto de los Municipios y a los Institutos de Educación Superior. Finalmente, destacó que la Agroecología no solo mejora la forma de producir alimentos, haciéndolos más saludables, sino que abarata los costos y da mayores niveles de independencia respecto de las grandes empresas multinacionales.

Ingeniero de INTA en Córdoba sancionado por defender la Agroecología

César Gramaglia, ingeniero agrónomo y miembro del INTA de Villa Dolores, Córdoba, recibió una sanción de seis días de suspensión por haber planteado en un programa radial que la Agroecología permite producir cultivos sin aplicación de pesticidas agroquímicos. Gramaglia es técnico extensionista del INTA local y gran apoyo de proyectos agroecológicos en la zona de Traslasierra principalmente.

En una entrevista brindada al medio “Lavaca” el Ingeniero expresó: “Todo comenzó cuando asumió el cargo Molina Hafford, a mediados del 2018. Al poco tiempo, me invitaron a integrar un comité técnico para brindar un intercambio internacional con Bolivia, con el objetivo de promover la agroecología y desde el Centro Regional de Córdoba me negaron la posibilidad, sin haber ningún motivo para impedirlo. Ahí ya empezó la censura y la persecución ideológica”. Así mismo al mismo medio digital expreso, “Como corolario, a principio del 2020 se me inició un sumario administrativo a partir de una entrevista que di en una radio local, una FM de Traslasierra, donde manifesté que existen otras alternativas para el control de plagas –en ese caso de la langosta– además de utilizar insecticidas de síntesis química. Esa fue la frutilla del postre para que se profundizara el ataque, que no se trata de una discusión técnica productiva, sino política. Ese es el mar de fondo”.

A continuación el comunicado de ATE INTA, donde se denuncia la situación sucedida en Cordoba.