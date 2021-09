Se acerca la doceava edición del Festival Tango por los Caminos del Vino

Del 7 al 17 de octubre, el maridaje perfecto entre música ciudadana y enoturismo recorrerá numerosas bodegas y espacios culturales de la provincia.

Este martes, en La Enoteca, espacio icónico del turismo del vino, el Gobierno de Mendoza presentó la edición 2021 del clásico festival. La ministra de Cultura y Turismo de la provincia, Mariana Juri, junto a Ida López, presidente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos y autoridades del Fondo Vitivinícola y Bodegas de Argentina, brindaron detalles del encuentro que rinde homenaje a la música que nos identifica en el mundo.

Se sumaron la cantante Érica Ritman, acompañada por Hugo Budini, en guitarra y dirección musical; Walter Anselmi, en bandoneón y Pato Ripamonti, en contrabajo y los bailarines Belén Giménez y Juan Pablo Valdebenito.



En 2008, el Gobierno provincial, en conjunto con Bodegas de Argentina, lanzó este exitoso producto turístico-cultural, ciclo que presenta una serie de conciertos enmarcados en las tradicionales bodegas mendocinas. En esta edición, el festival se desarrollará del 7 al 17 de octubre. Este año, habrá más de 35 espectáculos con música en vivo y danza, a cargo de artistas mendocinos, que fueron seleccionados mediante una convocatoria pública.

Cada una de las presentaciones se realizará en una bodega o en un espacio cultural. Los 18 departamentos contarán con espectáculos y la mayoría serán con entrada gratuita, con retiro de entrada, de manera virtual. En algunos casos, los espectáculos tendrán costo, dependiendo de la propuesta gastronómica de la bodega anfitriona.



De esta forma, las culturas del vino y del tango se unirán nuevamente en Mendoza, para brindar un atractivo incomparable. Una combinación de tradiciones que, a partir de un escenario natural imponente y sumado a la expresividad de un género musical tradicional, sin dudas cautivará la atención de locales y turistas.



Durante la presentación, la Ministra de Cultura y Turismo destacó la importancia de poder llevar adelante, de manera presencial, este festival y agregó: “Esto no hace más que confirmar la contundente política que ha tenido el Gobernador Suarez, de ir equilibrando la salud y la economía, pero también nuestra salud psíquica. Para nosotros es muy importante que nuestros artistas puedan volver a estar en los escenarios, pudiendo hacer que nuestro público lo disfrute. Sin dudas es un orgullo enorme para nosotros poder presentar este festival”.

En relación al posicionamiento, la gran convocatoria de público que genera y su enorme atractivo para turistas, Juri remarcó: “Este festival está a la altura de los grandes festivales del mundo y podemos hacerlo en Mendoza gracias a una conjunción virtuosa. La primera es la calidad de nuestros artistas, sumado a nuestros hermosos paisajes, con sus hermosas bodegas que abren sus puertas para que la cultura tenga lugar y que nuestros turistas puedan visitar. Pero, también, sin dudas, porque tenemos un público mendocino que sabe acoger perfectamente cada una de estas propuestas y colabora en que tomen volumen. Nuestro trabajo es conjugar esta sinergia, que estamos convencidos que tenemos que seguir fortaleciendo, la del Turismo y la Cultura”.



Por su parte, Sergio Villanueva, director ejecutivo del Fondo Vitivinícola Mendoza, afirmó: “Todo lo que tenga que ver con el vino y la cultura es nuestro fuerte. No hay muchas bebidas que estén ligadas a la cultura argentina, a los valores que representa y el tango es claramente, en el mundo, una referencia argentina, como el fútbol, la carne y el vino. Para nosotros es muy importante participar en esta actividad que destaca el vino y el tango. Lo hemos hecho como hacemos la Fiesta de la Cosecha, estamos colaborando con este tema, nos parece muy lindo e importante y hoy la modificación de la matriz productiva de Mendoza es el turismo que se abre y las bodegas”.



Con respecto al marco que ofrece Mendoza en materia turística, Villanueva definió: “Cuando el turismo internacional abra sus puertas va a ser muy importante, porque Mendoza está muy bien posicionada en el turismo internacional, todo apunta a eso. La apertura del Distrito del Vino en Buenos Aires, será como un kilómetro cero, donde los turistas internacionales verán y luego se trasladarán a Mendoza, a las zonas vitivinícolas. Hay una tendencia mundial de estar al aire libre, el clima de Mendoza es óptimo, estar cerca de la montaña y tener una gastronomía en altura está tentando a la gente a disfrutar”.



Esta expresión de la música popular se viene instalando sin pausa en cada rincón de Mendoza y el nacimiento de este festival no es más que el fruto de la pasión de cientos de mendocinos. Sólo los grandes vinos tienen bouquet, que no es más ni menos que la sensación final que deja un gran complejo de sabores y que marca la memoria de quien lo disfruta. Esta es la sensación que persigue Tango por los caminos del vino.

Desde el 1 de octubre se podrá consultar la programación y adquirir las entradas, a través del sitio tango.mendoza.tur.ar.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza