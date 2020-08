Se activó el protocolo de Covid-19 en el Tagarelli por un bebé de 1 año: su mamá relata la dura experiencia

El hecho ocurrió el pasado 22 de julio. Finalmente, su pequeño arrojó como resultado negativo pese a tener síntomas similares al de la enfermedad.

El pasado 22 de julio, aproximadamente a las 22 horas, Noelia decidió llevar a Vitto, su pequeño de 1 año y 6 meses, al Hospital Tagarelli de San Carlos porque “volaba de fiebre”. Tras llegar al nosocomio y ser revisado, ella manifestó que el papá es transportista, por lo que inmediatamente se activó el protocolo de Covid-19 y fue trasladado al Hospital Pediátrico Humberto Notti para ser examinado y determinar si tenía coronavirus.

Noelia en comunicación con El Cuco Digital, contó que fueron “las horas más largas de su vida y el momento más duro que le ha tocado atravesar”.

La mamá continuó relatando que una vez que llegaron al Notti, Vitto fue internado y a las 3 de la mañana aproximadamente, ya del día 23, fue hisopado. “El gordo tenía fiebre, tos, llanto pausado, silencios eternos y la sospecha estaba” expresó con tristeza.

“La espera se hizo eterna, pero finalmente pasada las 18 horas, los médicos me informaron que el resultado era negativo. Vitto tenía una bronquitis aguda, pero no era coronavirus. Fue un gran alivio, pero fue muy fuerte lo que vivimos” dijo emocionada.

Posteriormente, “Luli”, como se la conoce en San Carlos, detalló que fueron enviados a casa para cumplir con la cuarentena.

“Después de lo que vivimos decidí contarlo en las redes sociales porque la gente no entiende (…) Ahora ya lo ves de otra forma y lo único que queres es que la gente lo vea como algo serio. Fue una experiencia fuerte, por eso yo les pido a todos que se cuiden; es una de las peores experiencias que uno puede vivir. Activar un protocolo no es un chiste, pero lo más importante siempre es decir la verdad, ese es el mejor remedio, decir la verdad, porque cuando alguien oculta algo termina perjudicando al de al lado. Yo nunca hubiera querido pasar por esto, hubiera preferido que me tocara a mí, no a Vitto, pero tenía que decir que su papá trabaja en una zona de riesgo y ocultar algo solo empeora las cosas; tenemos que ser sinceros y aprender a cuidarnos” concluyó movilizada Noelia, tras haber vivido una difícil situación junto a su pequeño.

El relato de “Luli” en las redes sociales