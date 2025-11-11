Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

Se desarrollará en Tupungato una capacitación sobre enfermedades del nogal

El próximo 14 de noviembre, en la finca La Rosita, ubicada en Tupungato, se llevará adelante una capacitación destinanda a productores locales y público en general.

Organizada en forma conjunta entre el INTA y la Asocicacion de Frutos Secos Mendoza, la formación en enfermedades del nogal, contará con la presencia de Gustavo Mendoza, Ing. Agrónomo, titular de Easy Nut Chile, con 15 años de experiencia en frutos secos y referentes del sector.

Con cupos limitados, el valor de la inscripción es de quince mil pesos y en caso de ser socio de la AFSM se obtiene un 70% de descuento.

Para poder inscribirte tienes que ingresar al siguiente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4xmk0whx-HmN0kHlO5Q2XYHnGMNxfB2PpvpqoKiwqzOQoSA/viewform

