Se jubiló Nancy Zumaeta, una eminencia de la enfermería en San Carlos: su historia de superación y amor al prójimo

Por TeffyTello

Ocupó importantes cargos como ser la coordinadora de la carrera de Enfermería en el Instituto de Educación Superior Valle de Uco y jefa de Enfermería en el Hospital de San Carlos.

Nancy Zumaeta es del departamento de San Carlos, tiene 61años, y ya comenzó a disfrutar de su tan anhelada jubilación. Se recibió a los 38 años de enfermera y a los 49 de licenciada, eso la llevó a ocupar cargos importantes en la salud pública y a compartir su interés y servicio por el bienestar del prójimo.

Hoy, la querida profesional, ya no tendrá que correr contrarreloj para llegar al Hospital Tagarelli, ni al IES 9-015, ni tampoco a ningún lugar de trabajo, ya que le llegó su ansiado periodo de descanso laboral.

Nancy, quien fue coordinadora de la carrera de Enfermería en el Instituto de Educación Superior Valle de Uco y jefa de Enfermería en el Hospital de San Carlos, dialogó con El Cuco Digital y contó un poco sobre sus comienzos, desafíos, y lo qué hará de ahora en más.

-Nancy, contanos ¿cómo es que decidiste ser enfermera?

El hecho de haber trabajado en una farmacia me permitió involucrarme en el tema salud. En ese momento, no se me permitió hacer el curso de auxiliar pero cuando se creó la carrera de enfermería en La Consulta me inscribí y con la ayuda de algunas personas que estaban trabajando en el Hospital ingresé. Fui la primera alumna con el artículo 7 en la carrera.

-Y el tiempo pasó, y llegó tu ansiada jubilación, ¿cuánto tiempo ejerciste la enfermería?

Empecé a ejercer apenas me recibí ad honorem, luego en el Instituto Médico de Tunuyán, en el Hospital Scaravelli -cinco años- contratada, y en el 2003 me nombraron en el hospital Victorino Tagarelli. También desde el año 1999 comencé a ejercer la docencia en el IES 9_015 Valle de Uco, dónde me recibí.

En educación primero fui ayudante de trabajos prácticos, luego fui jefa de trabajas prácticos de la carrera, también docentes de diferentes hoas cátedras, luego coordinadora de la carrera de Enfermería por más de cinco años. En el hospital me inicié como enfermera de la sección de maternidad y pediatría, luego fui jefa de sección y con el correr del tiempo y mi trabajo, las diferentes gestiones, confiaron en mí capacidad y compromiso y llegué a ser Jefa del Departamento De Enfermería.

-¿Qué te llevas de esas experiencias?

Me llevo muchas cosas positivas y negativas, y la gran satisfacción de haber puesto todo mi compromiso y conocimientos al servicio de la comunidad de la cual he cosechado diferentes muestras de cariño.

-¿Y si hablamos de los desafíos a los que te enfrentaste estos años, cuáles fueron?

Mi mayor desafío fue el de capacitarme de manera permanente para estar a la altura de las diferentes necesidades. Por eso realicé la licenciatura en Enfermería, el postgrado en Gestión Hospitalaria, y formé parte de la Comisión de Hospitales y Áreas Departamentales Del Valle de Uco donde se trabajó muy bien en capacitación permanente. Pero sin lugar a dudas, lo más fuerte que me tocó atravesar fue el trabajo en pandemia dónde se enfrentó muchas dificultades en todo nivel: laboral, emocional, interpersonal.

-Ahora ya está jubilada, ¿algún sueño que quiera cumplír?

Mi prioridad por el momento es cuidar a mi mamá y disfrutar de mi familia, todavía no he pensado que hacer más adelante pero seguro algo haré.