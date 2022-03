Se le rompió el motor al tunuyanino Maxi Martínez y se despidió de la temporada en el Turismo Pista

Foto: archivo

El piloto de Vista Flores decidió no tomar parte de la última fecha de la Clase 2 del Turismo Pista. Su próximo compromiso será en el Zonal Cuyano el fin de semana.



Maximiliano Martínez volvió este fin de semana a la Clase 2 del Turismo Pista, que está disputando su décimo y último capítulo de la temporada en el autódromo de Alta Gracia.



Pero para el piloto de Tunuyán, al mando del VW Up de su propiedad que es atendido por el equipo de Nicolás Magadán, no fueron todas buenas. Apenas comenzó con la actividad en la jornada del viernes, rompió el motor y no pudo probar ninguna de las variantes que habían rendido en los ensayos realizados a principio de semana en Concepción del Uruguay.



“Es una lástima que terminemos el año de esta manera, vinimos al Cabalén con muchas ganas de ser protagonistas tras los ensayos que habíamos hecho en Concepción del Uruguay, pero la rotura del motor nos privó de demostrar los avances del auto. Ahora comenzaremos a evaluar lo que haremos el año que viene”, manifestó el oriundo de Vista Flores.



El próximo compromiso de Maxi Martínez será el próximo fin de semana, cuando la Clase 2 del Zonal Cuyano dispute la última fecha del certamen en el autódromo Ciudad de San Martín.