“Se va a terminar” el hit del coronavirus con grandes artistas del Valle de Uco: ¡mirá el video!

La iniciativa surgió de una actividad escolar propuesta por Carina Lázzaro de la banda Lunas Morenas. El tema tuvo tanta repercusión que fue grabado por Natalia Belén, vocalista de Viru Kumbieron, junto con otros artistas de Mendoza y de la región como: las Hermanas Abrahám, Flavio Ceballo y Cati.

“Se va a terminar” es el nuevo hit del coronavirus que ya circula por las redes sociales grabado por grandes artistas de la provincia de Mendoza, entre ellos algunos del Valle de Uco.

Esta gran movida artística surgió por parte de Carina Lorena Lázzaro, integrante de la banda Lunas Morenas y profesora de música de las escuelas 1-090 Doctor Madardo Ortíz, 1156 María Salomé de Vega, ambas de Luján de Cuyo, y 1-570 Coronel Dorrego de Carrizal del Medio.

La docente planteó como actividad para sus estudiantes una canción referida a la situación actual que nos encontramos viviendo debido a la pandemia que flagela al mundo entero. La tarea escolar les llegó a sus alumnos mediante un video de WhaspApp y consistía en que cada uno debía cantar la canción de “Me vas a extrañar” de Damas Gratis con la letra modificada, a la que tituló “Se va a terminar” y los integrantes del hogar debían acompañar con una orquesta marcando el ritmo con elementos caseros, como rallador, olla o cualquier otro utensilio que emitiera un sonido y acompañara a “la banda familiar”.

Esta actividad escolar se viralizó tanto que desde la Dirección General de Escuelas llamaron a Carina para felicitarla por la creatividad y le pidieron permiso para destacar su trabajo en el Portal Educativo. Sin embargo, lo que la cantante de las Lunas Morenas en ese momento no imaginó es que iba terminar grabando un tema con Natalia Belén, la vocalista del grupo Viru Kumbieron.

“Jamás me imaginé la repercusión que iba a tener el tema. Sólo lo plantee como una tarea escolar. Luego, como tuvo tanta difusión, buscamos por las redes sociales a Viru Kumbieron y hablando surgió la propuesta de hacer este lindo video con artistas mendocinos” comenzó relatando Carina Lazaro a El Cuco Digital.

Además, la cantante de Lunas Morenas aprovechó para aclarar que no es un tema que ella compuso. “Este tema lo encuentro en internet cuando yo estaba armando la clase virtual y en ese momento no sabía quién era la chica que lo cantaba, pero fue un tema que me gustó, que me llegó y luego di con que era de Natalia Belén, vocalista de Viru Kumbieron, yo solo hice una pequeña adaptación”.

“Una vez que yo me comunico con Viru Kumbieron, convocamos a artistas mendocinos, a ellos les encantó la idea y bueno, nació esto”. Desde el Valle de Uco participaron las Hermanas Abraham, Flavio Ceballos y Cati, la bajista de Lunas Morenas. Además, se sumó: Nacho Silva, Matías Sambroni, De Nuevo Duo, Johana Quinteros, Due Due, Flavio Zeballos, Entrevero, Olga Reyes, Gallego Ruiz, Ensamble S9, Los Cumpas y Mariela Contreras.

“El primer objetivo de la tarea escolar era cantar con un instrumento que tuvieras en casa y esa idea la quisimos mantener por eso en el video se ve que salimos todos tocando algo justamente para que quede claro que lo que quisimos fue llegar a las familias, no solamente a los niños sino que ellos pudieran interactuar con sus padres, con la familia, para que esta época de cuarentena que está siendo bastante dura se pudiera llevar un poco mejor y de paso hacer música” concluyó Carina Lázzaro.

¡Mirá el video!