Sencillito y de Alpargatas, el grupo folclórico de Tunuyán que cautivó al público en la Tonada

Por: Antonella Escobar.

La banda local fue telonera de Abel Pintos.

Sencillito y de Alpargatas es un grupo folclórico que nació hace poco más de un año en Tunuyán. El conjunto está compuesto por los mellizos Máximo y Juan Cazorla, Matías Toledo y Jesús Troncoso.

Los músicos se presentaron en el Festival de la Tonada siendo teloneros del artista Abel Pintos, quien fue el broche de oro de la última noche de la 41° edición.

Su paso por el escenario mayor fue de poco más de 15 minutos, pero eso les alcanzó para alegrar y ganar el cariño de todo el público que los terminó ovacionado con aplausos.

El Cuco Digital entrevistó a Matías Toledo, uno de los integrantes de la banda, quien comentó: “El grupo surgió hace un año y dos meses, en la navidad del 2021, ahí nos juntamos y bueno salió algo bonito, y sin querer decidimos hacerlo de manera oficial y medio profesional, así que ya hace un año que estamos juntos con los chicos”.

-¿Qué estilo de música es la que hacen y tocan?

Hacemos música folclórica nacional pero con un estilo más norteño; tiramos un poco hacia ese lado de la música; realizamos covers de canciones populares, muchas canciones por ahí medias olvidadas pero las traemos al presente y tenemos muchas pero muchas canciones de autoría, que la escriben Máximo y Juan, de hecho en el festival arrancamos con cuatro chacareras, una a la mitad y otras completas escritas por ellos.

–¿Cómo fue la experiencia de ser teloneros de Abel Pintos?

La experiencia de ser teloneros de él y también compartir la noche con Destino San Javier, que creo y creemos que la rompieron ambos, tratamos de tomarlo de una manera tranquila, no pensamos en algún momento decir ‘¡Uh Abel Pintos viene después de nosotros!’, no nos quemamos mucho la cabeza con eso, intentamos hacer nuestro show a nuestra manera, lo mejor posible para tratar de llegar a la gente y que disfruten y nosotros disfrutar obviamente. Fue espectacular. Con esos artistas increíbles el público se acercó, se arrimó y copó el Anfiteatro, así que eso es gratificante; fue muy bueno.

-¿Es la primera vez que están en el Festival de la Tonada?

El año pasado estuvimos en la peña del Festival, con tres o cuatro meses de haber estado juntos encaramos a ese proyecto y salió bien. Por ahí he escuchado en otros medios sensación, revelación, no sé si habrá sido así pero salió muy lindo y bueno pudimos traerlo al escenario mayor y disfrutarlo”.

-¿Cuentan con algún proyecto para este año?

No contamos con próximas fechas, si hemos recibido varios llamados, varias propuestas, así que tenemos que evaluar qué es lo mejor para los cuatro ya que somos dos chicos que vivimos en Tunuyán y dos viven en Neuquén, así que tenemos por ahí esa ‘dificultad’, pero no no hay apuro; teníamos muchas ansias para llegar al Festival de la Tonada (…) El otro proyecto que tenemos son las grabaciones de nuestros temas; como te decía tenemos alrededor de 20, 25 temas así que hay que empezar a grabarlos; la idea es que la gente lo conozca, lo escuche y se sientan identificados con esas letras, porque son las letras espectaculares de los muchachos.