Sida y leucemia felina: cómo se contagian estas dos peligrosas enfermedades

Por Libby Rose

El veterinario Germán Fernández nos cuenta cuáles son los síntomas, cómo se detectan y cómo se previenen.

El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato . La elección de este día fue impulsada en el año 2002 por el Fondo Internacional Para el Bienestar Animal (IFAW por sus siglas en inglés) una asociación sin ánimo de lucro que lucha por rescatar animales y proteger sus hábitats naturales. Es una de las tres fechas dedicadas a unas de las mascotas más elegidas en todo el mundo ya que también se festeja el 20 de febrero y el 29 de octubre.

Sida y leucemia felina, dos enfermedades muy contagiosas y peligrosas

Los gatos son un universo aparte, con gestos y conductas propias que los caracterizan, como así también otras cuestiones asociadas a su especie como son las enfermedades. Entre las más contagiosas y peligrosas están el Sida y la Leucemia felina y, aunque las dos nos recuerden a las enfermedades humanas, no son contagiosas para las personas, perros u otros animales domésticos.

Tanto el Virus de la Leucemia Felina (VLF) como el Virus de la Insuficiencia Felina (VIF) o Sida se contagian por saliva y otras secreciones. Su detección temprana puede contribuir a que los gatos lleven una buena calidad de vida y vivir varios años. Pero si no son tratadas a tiempo, son altamente mortales.

Para conocer más sobre estas patologías, El Cuco Digital consultó al veterinario Germán Fernández (matrícula 813), médico de la Veterinaria Puro Pelo de Tunuyán.

¿Cómo afectan la leucemia y el sida a los gatos?

La leucemia y sida son retrovirus con géneros diferentes

La leucemia es muy parecida a la leucemia de las personas, hay un infección del sistema inmunológico.

El Sida actúa sobre los linfocitos T, que son los encargados de la defensas, por ende también se produce una deficiencia en la inmunidad y crece el riesgo a adquirir diferentes patologías o enfermedades que pueden llevar a la muerte del animal.

¿Cuáles son los síntomas?

Ambas tienen síntomas muy similares como anorexia, vómitos, pérdida de peso, depresión, aumento de temperatura, cambia el comportamiento, de ser un gato vivaz, activo, puede pasar a ser sedentario.

Como son virus que se encuentran en la saliva y las secreciones en sí, en muchos casos hay que asociarlos a peleas, abscesos, mordeduras. El Sida se solía llamar la enfermedad del gato agresivo y la leucemia del gato mimoso, ya que las principales vías de contagio son las peleas y el acicalamiento.

¿Cómo se detectan?

Se detectan por test a través de una muestra de sangre que se envía al laboratorio.

¿Un gato puede tener una buena calidad de vida con estas enfermedades?

Un gato puede tener una buena calidad de vida siempre y cuando se hagan controles rutinarios y hay que entender que es un paciente crítico y vamos a necesitar asesoramiento profesional. Es necesaria la vacunación correspondiente para el resto de las enfermedades, desparasitación y ante algún eventual problema, volver a hacer su control.

¿Cómo se previenen? ¿Hay vacunas?

Los medios de contagio son peleas, por eso se castra, y por otro lado recipientes de agua y comida.

Es ideal el agua corriente para la prevención, no estancada (plato); pero no es necesario abrir canillas porque pasa a ser poco saludables para nosotros. Entonces lo que se recomienda y lo que está de moda es comprar una fuente de agua que embellece el hogar y es más saludable para que ellos tomen agua. Podemos hacer higiene una vez por semana. Ojo con los productos como la lavandina, hay que lavar bien porque atrae gatos y se intoxican. El agua de la fuente es agua que se recircula, es decir que no malgastamos.

Respecto de las vacunas, para el Sida no hay. Para la Leucemia sí. La vacuna se da a partir de los 2 meses, son dos dosis con diferencia de 30 días y luego se repite anualmente. Lo que hace la vacuna, no es evitar que el animal se infecte pero sí reduce la viremia, es decir que el virus en sangre no se difunde y va a disminuir la signología clínica que es básicamente lo que hace la vacuna del Covid-19 en las personas.

¿Un gato contagiado puede tener contacto con otro gato?

Puede tener contacto, siempre que no se acicalen ni pelen y cuando esté en tratamiento el animal enfermo. En algunos casos son enfermedades heredadas y los virus pueden permanecer inactivos y despertarse de la nada.

¿Siempre estos virus son contagiosos o si el gato está en tratamiento no contagia?

Siempre son contagiosos, la carga viral es muy alta. Por eso hay que tener mucha precaución sobre todo con los bebederos, comederos y también es importante la castración. Sí pueden existir gatos asintomáticos, pero siempre hay que estar prevenidos.