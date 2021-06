Son músicos, con el IFE instalaron una verdulería y evitaron vender sus instrumentos

Se llaman SimpleMendez. Sus integrantes son oriundos del Valle de Uco pero viven en Godoy Cruz.

SimpleMendez es un grupo de música que nació hace seis años. Sus integrantes son oriundos de Tupungato pero actualmente viven en el departamento de Godoy Cruz. La banda está compuesta por Daniel Méndez y sus dos hijos, Benjamín (12) y Gonzalo (14); además los acompaña Pablo Fernández en charango y coro, y Darío Méndez, de Tunuyán, en bajo.

Daniel en comunicación con El Cuco Digital contó que a pesar de vivir de la música, ellos al igual que la mayoría de los artistas de la provincia, debieron reinventarse cuando comenzó la pandemia.

“Cuando nos cancelaron los espectáculos no sabíamos que hacer; fueron momentos muy difíciles. A mí ese estrés me costó una diabetes emocional; no dormía pensando cómo íbamos a seguir”, detalló el músico.

Seguidamente el artista dijo: “Mi esposa que es más serena, más tranquila, me decía que no me preocupara que algo se nos iba a ocurrir. Luego, ella cobró el primer Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y con eso nos pusimos una verdulería en nuestra casa y la verdad, nos empezó a ir muy bien”.

“Fueron días de mucha angustia; nosotros antes de que comenzara la pandemia estábamos por irnos a España, porque un amigo nos había ofrecido casa y comida hasta que nos acomodáramos bien. Íbamos a irnos a trabajar de la música y no pudimos porque se vino todo esto. Para juntar dinero yo le vendí una guitarra a Gonzalo y la verdad que eso le hizo mal a él, le dio depresión; un músico no debe vender sus herramientas; aprendí que ese desarraigo hace daño. Por eso quería pedirle a los músicos que he visto que están vendiéndolos que no lo hagan, que busquen otras cosas para hacer, porque si no van a sufrir un montón. Son sus herramientas de trabajo”.

Por último, Daniel agradeció el apoyo de los nuevos clientes de la verdulería y del Municipio de Tupungato, sobre todo del Área de Cultura que “nos dio una mano haciendo videos para que pudiéramos difundir. Alcanzamos a trabajar dos meses antes de que se volviera a cerrar todo, pero ayudó. Muchas gracias y fuerza”.