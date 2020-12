Suarez en el Consejo Económico: “El tiempo que viene tendrá como marco excluyente la lucha contra la pobreza”

by | Dic 10, 2020

Respetando el distanciamiento y otras medidas de seguridad impuestas a partir de la pandemia de COVID-19, más de 100 representantes de distintas instituciones aceptaron la convocatoria del Gobierno provincial y se dieron cita hoy en el Auditorio Ángel Bustelo para trabajar por la Mendoza del futuro.

Este miércoles se realizó la primera reunión del Consejo Económico Social y Ambiental. Tal como estaba previsto el encuentro comenzó a las 19 con las palabras del gobernador Rodolfo Suarez.

Respetando el distanciamiento y otras medidas de seguridad impuestas a partir de la pandemia de COVID-19, más de 100 representantes de distintas instituciones aceptaron la convocatoria del Gobierno provincial y se dieron cita hoy en el Auditorio Ángel Bustelo para trabajar por la Mendoza del futuro.

Por Zoom abrió la ronda de presentaciones de los miembros del flamante consejo “el más antiguo de los ex gobernadores vivos” José Octavio Bordón (87-91) y lo siguieron el intendente de San Rafael, Emir Feliz, quien no viajó por el alerta amarilla por Zonda; y sus pares de Lavalle, Roberto Righi; y de Santa Rosa, Flor Destéfanis. Más tarde se sumaron los ex gobernadores, Julio Cobos y Alfredo Cornejo.

De manera presencial, estuvieron los ex mandatarios Roberto Iglesias; Celso Jaque; Francisco Pérez, y Arturo Lafalla. Por las instituciones de la Provincia participaron el presidente previsional del Senado, Juan Carlos Jaliff; el ministro a cargo de la Presidencia de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, y su par en el máximo tribunal, Mario Adaro y el superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli y de los partidos políticos de la Provincia.

Se hizo presente el Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, junto a representantes de los trabajadores y de los sectores empresarial, profesional, académico y científico de la provincia.

“Un diálogo franco y constructivo”

“Con mucho gusto vengo a acompañarlos en la sesión constitutiva del nuevo Consejo Económico, Ambiental y Social de la provincia de Mendoza, con la esperanza de que pueda inscribirse dentro de la mejor tradición institucional de Mendoza como una nueva usina de pensamiento multisectorial”, comenzó su discurso el gobernador.

El mandatario agregó que aspira a que el espacio “sea un instrumento de sinceramiento de las capacidades y posibilidades estratégicas que tenemos, pero también una plataforma de desarrollo de la creatividad transformadora que tiene nuestra elite dirigencial para imaginar metas y establecer acuerdos que puedan alumbrar un futuro mejor para Mendoza”.

En este sentido, Suarez sostuvo que “efectivamente, para enfrentar los problemas estructurales se necesita, antes que nada, del diálogo productivo entre todas los partes. Un diálogo franco y constructivo. Si miramos para atrás, la falta de un diálogo rico en contenidos, sumado a la tendencia de elegir soluciones de corto plazo durante muchos años, nos ha llevado a los argentinos, y Mendoza no ha estado exenta, a vivir ciclos traumáticos entre estabilidad y crisis, sin políticas de Estado, lo que ha dificultado cualquier intento de instrumentación de una agenda de desarrollo sostenida y por lo tanto, ha primado el atraso”.

De esta manera, dejó en claro que “siempre he creído que la responsabilidad en la construcción de un diálogo social fructífero no es simétrica ya que, si bien necesita de la buena voluntad de todos, quienes gobernamos tenemos mayor obligación de limpiar el terreno y hacerlo propicio para el debate. Esta es la convicción que originalmente me movió a trabajar en el proyecto que le ha dado origen a este Consejo, aún antes de que surgiera la pandemia”.

“Y justamente, si antes de la pandemia creía que el diálogo era indispensable, hoy creo que se ha transformado en un elemento crucial para abordar el futuro. Fundamentalmente, porque el tiempo que viene tendrá como marco excluyente la lucha contra la pobreza y los efectos inerciales de la exclusión que produce el deterioro sostenido de la economía, no sólo en este último año donde se ha acelerado de manera alarmante, sino desde hace mucho tiempo”, agregó Suarez tras recordar que la creación del Consejo fue una promesa que realizó ante la Asamblea Legislativa el 1º de mayo.

Aclaró que “sólo la creación de riqueza puede activar el círculo virtuoso de la economía y alimentar el financiamiento público para que el aparato estatal pueda distribuir mejor, prestar servicios de calidad y ejecutar un gasto inteligente, por ejemplo, financiando las obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo como las vinculadas al agua, que resultan necesarias para crecer y para atenuar los efectos del cambio climático”.

“Para construir una economía más sana, una institucionalidad más firme y una convivencia armónica de todos los actores sociales se necesita un proyecto más ambicioso que el camino de reformas al que estamos habituados”, señaló el Gobernador al indicar que “hay que movilizar el pensamiento crítico y buscar innovar por todos los medios. Innovar implica explorar y transitar por donde no se ha pasado antes. La búsqueda de la prosperidad obliga a cierto coraje colectivo, por eso el diálogo es indispensable. Sólo con diálogo plural orientado a la búsqueda de coincidencias podrá definirse un camino de mejora que resulte útil para las generaciones venideras”.

“Todos sabemos que los grandes instrumentos de política macroeconómica los maneja el Estado Nacional y que las provincias tienen muy pocas herramientas para influir en la economía real”, dejó en claro al explicar que “por eso tenemos que agudizar nuestra creatividad para liderar los tiempos que vienen, empezando por hacer que la educación sea una fuente de apertura para las personas y un umbral de estímulo a la innovación y al ingreso al sistema productivo. Necesitamos construir un nuevo pacto orientado a formar capital humano acorde a las demandas de los nuevos tiempos, porque el empleo calificado es la llave del progreso de las personas”.

“En este ámbito diverso, de pensamiento heterogéneo, vengo a reivindicar el pensamiento complejo frente a la lógica simplista y reduccionista del pensamiento mágico, cuyos espejismos le hacen tanto daño a la comprensión cabal de los problemas y a la búsqueda de soluciones duraderas. Estamos frente a una nueva oportunidad para darle calidad a la complejidad de los debates y así dar origen a una mirada consistente para imaginar e intervenir en la construcción de una Mendoza que en los próximos años sea sensiblemente mejor”, destacó.

Así sostuvo que “hay calidad del debate cuando se sale del slogan con honestidad intelectual y esa es una deuda que la dirigencia tiene que saldar con la sociedad en su conjunto y consigo misma, y este es un ámbito excepcional para que eso ocurra. Es un momento en el que necesitamos instituciones públicas tan sólidas como permeables a la inteligencia colectiva para enriquecer las decisiones. La vocación de diálogo multisectorial es la primera certeza que tenemos que ofrecerle a una ciudadanía que necesita la empatía de su dirigencia frente al escenario de dificultades sociales. También la austeridad. El diálogo plural es, a fin de cuentas, el rasgo más importante para reconocer a una sociedad resiliente. Estoy convencido de que las mendocinas y los mendocinos podemos hacer bien las cosas”.

“Hoy más que nunca es oportuno empezar los debates esenciales. Sin prisa ni pausa. La eficacia de los debates de fondo está vinculada a la sinceridad con que se llega a establecer acuerdos sociales. Concertar exige siempre un gran esfuerzo plural. Es un llamado a la generosidad, a la modestia y a la humildad de los protagonistas, remarcando que para que el proceso sea verdaderamente enriquecedor, los mecanismos de consenso necesitan de responsabilidad y también de reglas claras aún en el disenso. No se trata de renunciar a los intereses legítimos de cada uno sino de trabajar para articularlos solidariamente con el de los demás, teniendo como telón de fondo el bien común”, añadió Suarez.

“En conjunto tenemos la responsabilidad de seguir convirtiendo a la marca Mendoza en un activo de confianza y de previsibilidad para que dé origen a la inversión y con ello venga aparejado un crecimiento sostenido en el tiempo que se traduzca en empleo calificado para nuestra gente. Quiero aprovechar esta ocasión para poner de relieve una vez más que tenemos enormes potencialidades para el progreso”, aseguró el gobernador.

Para cerrar, el mandatario señaló que “las argentinas y los argentinos conocemos sobradamente los efectos dolorosos que pueden generar las grietas. Ojalá que a partir de hoy en Mendoza, con el protagonismo de ustedes, podamos encontrar los grandes beneficios que pueden resultar de la unión de las mendocinas y mendocinos”.

Para leer el discurso completo del gobernador, ingresar aquí.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza