Sujetos asaltaron y manosearon a dos chicas en Vista Flores: “Tuvieron intenciones de violarnos”

Así lo expresó una de las víctimas a El Cuco Digital. Ocurrió el domingo por la madrugada.

Un grave hecho de inseguridad se produjo en Vista Flores, Tunuyán, donde dos chicas no sólo fueron asaltadas, sino también manoseadas por los delincuentes.

Ocurrió el domingo por la madrugada, cerca de las 1:30 horas, en calle Güemes. Por allí circulaban las jóvenes cuando de repente fueron increpadas por tres sujetos armados que las amenazaron, les sustrajeron sus celulares y una billetera con documentación y dinero; también querían robarle las zapatillas a una de ellas, sin embargo la víctima se resistió y cuándo la situación se ponía aún más tensa, una camioneta apareció en el lugar, obligando a los maleantes a huir.

“Íbamos alumbrado con el celular de mi amiga porque una parte estaba oscura, de repente mi amiga apaga la linterna porque ellos salieron, y pensamos que habían ido al baño, entonces ella apago el celular para que tuvieran, en eso se nos vienen dos, uno estaba vestido con pantalón blanco y camisa con partes rojas y barba, que es el que se me vino a mí, y tenía un arma y me decía que le diera las cosas; el otro que agarró a mi amiga estaba todo de negro con barbijo y corte en la ceja, él también tenía un arma amenazándola y forcejeando con el celular. Le dimos las cosas y seguían insistiendo, cuando el de negro se me puso enfrente y me dijo «entonces dame las llantas dale» y yo le dije que no porque yo había trabajado para comprármelas; me insistía y yo le gritaba diciéndole que no se las iba a dar, en eso se me acercó con el arma, me apuntó en el pecho y me decía que le hiciera caso que si no iba ser peor, que me iba a matar, y de repente sale otro de atrás y me agarró del cuello y me empezó a tocar y el otro apuntando con el arma de frente”, relató Daniela, una de las víctimas a El Cuco Digital.

Seguidamente la joven expresó que los delincuentes “tuvieron intenciones de violarnos, sólo que no les dio el tiempo porque en eso se veía de lejos la luces de la camioneta y se fueron; corrimos y paramos la camioneta y este chico nos llevó hasta mi casa, luego mi papá fue a ver si los encontraba, yo se los describí y los encontró y salieron corriendo, se metieron a sus casas, salieron nuevamente a insultar y mi papa conoció a uno y le dijo que porqué me había hecho eso y él le dijo que no le importaba y de más y empezaron a largar piedras”.

Tras el terrible hecho y el enfrentamiento del progenitor con los sujetos, las víctimas radicaron la denuncia correspondiente, pero según indicó Daniela, hasta el momento no han tenido ninguna novedad.

Cabe destacar que les robaron dos celulares, un LG k9 de color negro, y un Motoe 6i de color gris. Si a alguien le ofrecen dichos dispositivos, dar aviso.