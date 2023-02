Susana, reina sancarlina del Adulto Mayor: “A mis 63 años, poder cumplir este sueño es algo muy hermoso”

Fui elegida por el centro de jubilados JU.PEN.PRO.

Susana Peréz tiene 63 años y es la reina departamental del Adulto Mayor en San Carlos. Su pasatiempo es compartir con sus hijos, nietos y disfrutar de amigos. Es jubilada y trabajó 30 años en un comercio y atención al público en Eugenio Bustos y ahora es ama de casa.

En entrevista con periodista Antonella Escobar de diario El Cuco Digital, la soberana contó cómo vive su coronación como reina de San Carlos y cómo fue su participación en la elección provincial.

¿Que se siente ser representante de San Carlos?

La verdad ser representante de San Carlos para mi ha sido una experiencia muy linda; creo que toda mujer siempre sueña desde niña ser reina y ahora a mis 63 años poder cumplir ese sueño es algo muy hermoso para mi, poder representar a todos los jubilados de San Carlos es algo muy lindo.

¿Cómo fue elegida? ¿Su familia la apoyó?

Fui elegida por el centro de jubilados JU.PEN.PRO; me eligieron y confiaron en mi para representarlos a ellos y en nombre de ellos a todos los jubilados del departamento de San Carlos.

Mi familia siempre me apoyó y me acompañó en todo momento para que yo pudiera ser la representante; tengo una familia muy linda y gracias a Dios somos muy unidos.

¿Que actividades ha realizado como reina?

Como reina, hace muy poquito tiempo que asumí y hemos estado muy enfocados en promocionar la Vendimia del adulto mayor en Mendoza; como reina tengo muchos proyectos lindos que ya van a ser trabajados para que se realicen, todos enfocados para que el adulto mayor se sienta más acompañado y pueda disfrutar un poco más de cosas que ya se han perdido; en cualquier momento vuelven los bailes para las personas de la tercera edad.

¿Qué es lo que más le gustó de ser reina del Adulto Mayor?

Lo que más me gustó fue sentir el cariño y el apoyo de la gente, saber que muchos abuelos/as pudieron disfrutar conmigo esta fiesta.

¿Que emociones experimentó el día domingo tras la elección de la Reina del Adulto Mayor? ¿Cómo fue la fiesta?

En la elección del domingo la verdad nos atendieron muy bien, pudimos compartir y estar con todas las demás reinas de otros departamentos y eso fue hermoso; en la votación solo votaron 60 personas con terminación de DNI 6. El marco de público fue bueno y se podía ver muchísima gente de todos los departamentos.

No tenía nervios, la verdad que fui con la idea de disfrutar ese momento que iba a ser único en mi vida, solo nervios de poder representar de la mejor manera a todo mi pueblo de San Carlos que me acompañó y me apoyó en todo momento.

Quiero darle las gracias a todos los centros de jubilados del departamento de San Carlos que me apoyaron y trabajaron para mi elección y al señor intendente Rolando Scanio por el apoyo recibido.

Desde ya muchas gracias a los medios que siempre están presentes y me abrieron las puertas para poder expresarme.