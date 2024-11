“Temo por la vida de mi hija y la mía: su ex acuchilló a su hermano, varias veces quiso agredirla y ahora está prófugo

El sujeto tiene denuncias y prohibición de acercamiento.

Días atrás, una mujer de 26 años denunció en la Comisaría de San Carlos, a su ex pareja un hombre de 27 años, luego de que este sujeto intentara agredirla físicamente.

En uno de los intento de ataque, el agresor acuchilló al hermano de la víctima, lo apuñaló cinco veces, tres en la cara y dos en uno de los brazos.

El hecho sucedió el pasado domingo en horas de la noche en calle El Indio y Loteo Las Porteñas, en el departamento de San Carlos.

La propia víctima comentó a El Cuco Digital la situación y dijo: “el pasado domingo estaba en la casa de mi abuela y el agresor desde la calle me empezó a gritar diferentes insultos, tiempo después yo me voy de la casa de mi abuela y en ese momento se me apareció por atrás e intentó agredirme”.

Además, detallo: “En ese instante mi hermano (22) se percató de la situación y se interpuso entre ambos y fue en ese momento donde el agresor sacó un cuchillo y apuñaló a mi hermano cinco veces, recibió tres puntazos en la cara y dos en el brazo izquierdo”.

“Ya en el día lunes, esta persona se volvió a mi casa y en ese momento yo me voy para la casa de mi abuela hasta que llegara la policía”, comentó la propia víctima.

“Cuando él ve que llegan los policías, se escapó por los campos y, si bien lo intentaron encontrar, no pudieron y él está prófugo ahora. El ayudante fiscal, debido a esta situación, me puso un móvil policial en la puerta de mi casa y así estoy viviendo en estos momentos”, detalló la mujer, que también tiene una hija en común con su agresor.

Por último, dijo “el tiene denuncias por violencia de género que yo le hice hace un tiempo atrás, también tiene prohibición de acercamiento, yo ahora temo por la vida de mi hija y la mía”, concluyó la mujer.