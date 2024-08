Tiene catorce años y clasificó al Mundial de Patinaje Artístico. Busca fondos para poder representar al país

La campaña busca recolectar 4.500 dólares, que son los necesarios para cubrir los costos y representar al país en la categoría Cadete World Skate.

Entre la sorpresa, la felicidad y la lucha por cumplir un sueño; así vive sus días Camila Onetto, la única patinadora mendocina que clasificó a la Copa Mundial de Figuras Obligatorias, que se disputará el 26, 27 y 28 de septiembre en Italia.

A sus 14 años, y teniendo en cuenta que los costos del viaje para representar a Argentina promedian los 4.500 dólares, la joven y su familia empezaron una campaña para juntar el dinero que la habilite a competir en la categoría Cadete World Skate.

“El pasado jueves nos llamaron de la Confederación Argentina de Patinaje para confirmarnos que Camila había clasificado al Mundial. No entendíamos nada“, contó Beatriz Rufino, su mamá.

En diálogo con el diario El Sol, la mujer explicó que días atrás su hija participó del Torneo Nacional Absoluto en San Juan y que, sin saberlo, dicha competencia le dio un lugar en el certamen internacional que se disputará en la ciudad italiana Prato.

“No sabíamos que se estaba jugando la clasificación al Mundial. Su técnica, Ximena Rinaldoni, no le dijo nada a Cami para que compitiera tranquila. Cuando gana, vemos que Ximena lloraba muchísimo. Ella es mundialista y nos comentó que hace años una mendocina no clasificaba en esta modalidad“, expresó Beatriz.

Y agregó: “Camila está en shock, todavía no entiende, pero está muy feliz. Más allá de que es difícil, le pedimos que se concentre en entrenar y no en el tema de si está la plata o no para viajar“.

Con el corazón

Camila empezó a patinar en el Club Pacífico cuando tenía 7 años. A los 11, fue subcampeona de un Sudamericano que se realizó en San Juan, y tras ese logro, fue que comenzó a entrenar en el Club YPF, en donde le aseguraron que estaban las mejores técnicas mundialistas.

Hoy, la deportista tiene 14 años, y su madre asegura que la adolescente le pone el corazón a cada entrenamiento y competencia.

“Camila entrena de lunes a viernes y ahora le han agregado los sábados. A las 14 sale del colegio y de ahí nos vamos al club, en donde entrena de 15 a 18, y a veces tiene la parte física que es hasta las 20. Volvemos a casa recién a las 21“, manifestó su mamá.

Y sumó: “Ella merece ir al Mundial, le pone el corazón a todo. La admiro“.

En tanto, además del entrenamiento, su mamá destacó que es una “muy buena alumna” que busca el tiempo para combinar el deporte con la educación, y resaltó que cuenta con la compañía y el apoyo de sus amigas, con quienes comparte sus fines de semana.

La campaña

Más allá del entusiasmo y la alegría, la familia reconoce que es mucho el dinero que necesitan, por lo que aseguraron estar “tocando todas las puertas posibles” para cumplir el sueño de su hija, teniendo en cuenta que desde la Confederación Argentina de Patinaje les solicitan que cancelen la totalidad del viaje en los próximos días.

“Nos dijeron que tenemos que pagarlo este viernes o como mucho, los primeros días de septiembre. Tanto desde el colegio, como desde su club y la Federación, están intentando ayudarnos. Al tener poco tiempo, no podemos hacer eventos o rifas para juntar el dinero. Estamos tocando puertas para ver qué podemos conseguir“, afirmó Beatriz.

Por su parte, Camila dispuso una cuenta para juntar dinero, por lo que aquellas personas interesadas en colaborar pueden hacerlo al alias cami.italia7.

Fuente: El Sol Diario