Tierra del Fuego: Gustavo Melella ganó las elecciones con más del 50% de los votos

El actual gobernador superó por más de 40 puntos al candidato del PRO, Héctor Stefani, y logró la reelección. Sorprendió el alto porcentaje de votos en blanco que representó casi la misma cantidad que toda la oposición sumada.

Con una diferencia apabullante, Gustavo Melella se impuso en las elecciones de Tierra del Fuego y logró la reelección con el 52,95% de los votos superando por más de 40 puntos al candidato del PRO, Héctor Stefani, quien alcanzó el 10,19%. El alto porcentaje de votos en blanco representó casi la misma cantidad que toda la oposición sumada.

En tercer lugar quedó Laura Almirón, postulante de Republicanos Unidos y aliada de Javier Milei a nivel nacional, quien obtuvo el 7,38% de los sufragios dejando en cuarta posición a Juntos Por el Cambio, que compitió con el candidato radical Pablo Blanco y cosechó el 5,65 % de los votos. La lista la completó Zulma Fernández, del Frente de Izquierda, que sacó 2,76%.

“La clave del triunfo es el trabajo de todos los días, vos no inventas nada en un proceso electoral. Si no acompañaste a tu gente durante todo el tiempo, la gente no te acompaña”, manifestó Melella al momento de celebrar la reelección sin necesidad de haber ido al balotaje.

“El gran desafío es el acceso a la tierra y la vivienda, seguir generando empleo y la transformación educativa”, planteó de cara al futuro de la provincia.

El mandatario provincial se refirió también al 21,36% de votos en blanco que representó casi el total de lo alcanzado por todos los opositores juntos. “Es llamativo”, señaló Melella. “Siempre tuvimos un alto nivel de voto en blanco para lo legislativo, no lo ejecutivo. Tenemos que reflexionar, a veces la gente se cansa de los proceso políticos, de tanta mala onda que tiramos, de tanta discusiones, tenemos que tener la humildad de reflexionar qué pasó”, planteó el gobernador del Frente de Todos.

Fuente: Infobae