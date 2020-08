Todos contra la pandemia: comerciantes del Valle de Uco se adelantan a las restricciones y cierran sus locales

El gobernador anunció que dará marcha atrás con varias flexibilizaciones desde la próxima semana.

La curva de contagios de Covid-19 no para de crecer en Mendoza y lamentablemente el Valle de Uco no es la excepción. Por eso, este mediodía Rodolfo Suárez anunció que la provincia hará un retroceso con el objetivo no colapsar el sistema sanitario que, según confirmó, tiene “el 90% de las camas de terapia intensiva ocupadas”.

Entre las actividades que se restringirán están los restaurantes y también se agregarían los ginmasios, clubes, turismo interno y ceremonias religiosas.

“La situación en Mendoza es muy grave. Nosotros dijimos que esto era entrar y salir permanentemente. Las camas Covid del Hospital Central están todas ocupadas”, dijo el gobernador.

“Vamos a volver atrás. Estamos evaluando varias restricciones”, aseguró.

En ese sentido, en un acto solidario, algunos comercios del Valle de Uco se adelantaron a las restricciones que comenzarían a regir desde la próxima semana. Varios dueños de restaurantes o bares, que estaban funcionando para venta de comidas tras la suspensión de esa actividad, ya cerraron sus puertas por “conciencia social” y se espera que otros también formen parte de la iniciativa.

“De acuerdo al aumento de casos, uno tiene que priorizar nuestra salud, de la gente que labura con nosotros, de nuestra familia y de todo el pueblo. Nosotros pensamos que si seguimos abriendo, la juventud va a seguir viniendo y la franja de contagios está en la juventud. Si no nos cuidamos nosotros, vamos por mal camino”, dijo el propietario de Don Pedro Wine Bar de Eugenio Bustos, en diálogo con El Cuco Digital.

“Esto lo hacemos con el dolor que implica dejar gente sin laburo y por nosotros mismos porque es nuestro único ingreso. Pero son medidas que uno tiene que tomar concientizando y pensando en el bienestar de toda la comunidad”, remarcó.