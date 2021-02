Tras el temporal, vecinos de San Carlos reclaman el mal estado de algunas calles: la respuesta del Municipio

by | Feb 5, 2021

Se pronostican lluvias para la próxima semana y hay preocupación. Desde la Comuna adelantaron que se iniciarán trabajos paliativos.

Tras el temporal que se extendió durante varios días, vecinos de San Carlos hicieron llegar sus reclamos a través de las redes sociales y en los medios de comunicación el mal estado de algunos calles.

Ciudadanos del callejón El Indio, loteo Moyano, Cápiz, Casas Viejas y otras zonas, manifiestan que tienen problemas históricos con las calles en donde viven y circulan a diario.Mucho de ellos han expresado que cuando llueven, se vuelven intransitables ya que se hacen pozos, zanjas y barro que dificulta la circulación.

Ese es el caso de una profesora del departamento, quien contó en las redes que el pasado lunes a la noche casi se dio vuelta en el auto junto a sus hijos cuando estaba llegando a su casa. “Vivo frente al Barrio Juventud Sancarlina IV a continuación del Barrio Anhelos del Sol, cuyas calles no están asfaltadas y fueron arregladas con tierra por quienes les compete, lo que provoca que al llover los vehículos se entierren o se corran”, comenzó relatando Mariana.

“Tuve una experiencia el día lunes a la noche que casi me doy vuelta junto a mis dos hijos tan sólo por querer llegar a mi casa. Por eso solicito a quien corresponda que se utilice un árido o material que evite estás situaciones. Por otro lado, la cooperativa que cobró la urbanización, Cooperativa Juventud Sancalina, aún no lleva a cabo obras tan indispensables para cada propietario, como lo es el puente de ingreso y egreso y las veredas, vuelvo a repetir obras ya abonadas por la mayoría. Todo lo expuesto, es sencillamente una necesidad y una prevención (no esperemos que suceda una tragedia) que tiene que ver con la seguridad de cada vecino sancarlino que vive en la zona nombrada”, agregó, y pidió que se comparta su posteo para tanto ella como sus vecinos logren una respuesta favorable.

La respuesta del Municipio

Ante los diversos reclamos, El Cuco Digital tomó comunicación con Martín Garbuio de Obras Públicas del Municipio, quién mencionó que está haciendo un relevamiento del estado de gravedad de las calles y trabajan en un plan para poder desarrollar trabajos paliativos.

“Ha sido una precipitación bastante grande. Se está haciendo un relevamiento del estado de gravedad de las distintas circulaciones vehiculares urbanas que corresponden al Municipio y se está tratando de ver cómo hacer para ir a lo más urgente. Hay un plan de obras que se está manejando en el Municipio para desarrollar tareas paliativas”, agregó Garbuio.

Por otro lado, el hombre al mando de coordinar trabajos en Obras Públicas destacó que “hay un vigoroso plan de asfalto para el departamento dentro de un futuro, pero mientras tanto entendemos la importancia de dar solución. La problemática se ha dado hacia las zonas más altas, por la velocidad de escurrimiento en la calzada que se va la matriz fina al suelo y queda el material petro floreando”

“Otro tema importante es que si se hace una intervención de reparación antes que termine el estado de tormenta, hay que volver hacer de nuevo el trabajo. Entonces por eso decidimos hacer tareas paliativas para que pueda circular la gente y luego, cuando termine la época de las precipitaciones con esa violencia que será a mediados o fines de febrero, ahí si se va a trabajar en la reparación definitiva”, cerró.