Tras pasar casi un año internada, “Oki” Cáceres hoy vuelve a casa: “Tu lucha fue la nuestra”

Su novio en comunicación con este medio contó que a las 10 de la mañana le dan el alta.

Este viernes en la mañana, Jorgelina “Oki” Cáceres será dada de alta. La joven luchadora sufrió un grave accidente el pasado 10 de junio del 2020 cuando fue embestida por una camioneta mientras circulaba en bicicleta por Ruta 92 de Colonia Las Rosas, Tunuyán. Afortunadamente, tras pasar casi un año internada hoy volverá a su casa.

Su novio, José Miguel Gamundi, quien la acompañó en este proceso contó a El Cuco Digital que “hoy a las 10 será dada de alta”. También manifestó que seguramente tendrá que continuar recibiendo en tratamiento y rehabilitación.

Por otro lado, el compañero de “Oki” hizo una publicación en Facebook agradeciendo el apoyo de todos los que han sido parte de este difícil camino. El escrito comenzó diciendo: “Tu lucha, fue la mía, fue la nuestra. Quizás fue la cruzada más difícil de mi vida”

“Con muchos errores y desaciertos hoy puedo decir que aún y sin posibilidades de vida y ella agonizando en una cama decidimos buscar la posibilidad, la única en 1 millón. Todavía y aun con una lesión cerebral persistente y mucho camino por rehabilitarse, la devuelvo a su casa, en condiciones para preservar su cerebro e intentar que se reintegre a la vida… Ojalá que en algún momento sea su antigua vida”, siguió relatando.

Por otro lado, José Miguel agregó: “En un país perverso, con partidos e intereses políticos que aún no aprenden a convivir, transitamos plenamente todas las burocracias y lo hicimos con profunda tolerancia. Conociendo el insomnio y sin resignarme al peor diagnóstico, emprendimos una lucha para obtener lo indispensable, con el pesar de que eso podría o no tener éxito…Actuando siempre éticamente y con dignidad hasta el final”

“Nunca le faltó absolutamente nada porque su estado no podía esperar. Por más palos en la rueda que nos pusieran, seguimos y seguiremos luchando como un argentino más en el marco de la ley! La transparencia del conflicto con la institución en los medios nos ayudó a transformar su suerte, y eso fue buscando consensos por su bienestar”.

Finalmente, el novio de “Oki” concluyó con emoción: “NO ME VAN ALCANZAR LAS PALABRAS NI LA VIDA PARA AGRADECERLE A MI GRAN FAMILIA”. Y aunque no me explique por qué la vida a veces es injusta, pudimos cambiar la suerte de Don Jorge y Doña Jorgelina Cáceres. Gracias a todos! Los quiero mucho”

Este posteo realizado por José emocionó a más de uno que conoce la situación de Jorgelina, que se ha convertido en un sinónimo de lucha en el Valle de Uco, ya que la tunuyanina nunca se dio por vencida a pesar de tener que vivir largos meses en una clínica sin poder ver a su papá Jorge, amigos y otros familiares. La joven diseñadora ha tenido que soportar, “poner el cuerpo” y la voluntad para poder progresar y salir adelante con mucho empeño. ¡Feliz regreso a casa “Oki”!

El caso

Jorgelina “Oki” Cáceres es una joven diseñadora gráfica que tuvo un lamentable accidente el pasado 10 de junio del 2020 cuando fue embestida por una camioneta de Vialidad mientras circulaba en bicicleta por Colonia Las Rosas, Tunuyán. Tras las graves lesiones que sufrió, fue trasladada al Hospital Central, y posteriormente, el 24 de julio –con una gran campaña solidaria de por medio para recaudar dinero- logró ser ingresada en la Fundación San Andrés, una clínica privada dónde ha ido recibido atención especializada por un grupo de profesionales que la han ido ayudando a recuperar su salud.. Hoy, su historia comienza a cambiar todos los días un poquito.