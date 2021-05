Tres hermanos tuvieron que encerrarse en una habitación luego de que dos hombres se metieran a su casa

por | May 26, 2021

Ocurrió el lunes en Tupungato.

Una familia que vive en el Barrio Martín Fierro en Tupungato, fue víctima de una pesadilla. Alrededor de las 17 del lunes, dos hombres ingresaron a su hogar a plena luz del día con intenciones de robar pero se encontraron con tres jóvenes en el interior de 22, 18 y 15 años.

Cele Anzorena, víctima del hecho, en comunicación con El Cuco Digital, contó que ella y su esposo estaban trabajando cuando una de sus hijas les llamó diciendo que dos hombres se habían metido a la casa y que ellos estaban escondidos en una pieza con miedo de que les hicieran daño.

“Mis dos hijas estaban estudiando porque van a la facultad y mi hijo se encontraba en la pieza en la computadora, y como escuchó un ruido fue a ver qué pasaba y vio a dos hombres metidos en mi casa, así que les avisó a sus hermanas y se encerraron en la habitación. Una de mis hijas me llamó a mí para contarme y otra, llamó a la Policía”, recordó angustiada la mujer.

Seguidamente, Cele añadió: “Yo me fui rápidamente y la Policía también llegó ahí nomás, pero los ladrones salieron corriendo. La Policía los persiguió, pero yo estaba desesperada por ver cómo estaban mis hijos, pensé que les había pasado algo”.

“Es una angustia tremenda la que vivimos. Los ladrones no se llevaron nada, forcejearon con el tele que quisieron sacarlo de la pared, pero ese no es el caso. No se puede creer que a plena luz del día nos tengan que estar llamando nuestros hijos porque están inseguros en las casas”, cerró la vecina de Tupungato.

Por último, Cele detalló que ya realizaron la denuncia: “Ayer fui a prestar declaración y hoy le toca a mi hija”.