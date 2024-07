Triste recorte. El Gobierno Nacional no envía medicación para pacientes oncológicos: ¿qué hará Mendoza?

La provincia de Mendoza ha tenido que absorber la totalidad de los costos del Programa Oncológico ya que el Gobierno Nacional ha dejado de enviar la parte que le correspondía. Un total de 600 pacientes sin cobertura de salud son cubiertos por el Ministerio de Salud de Mendoza.

Tras algunas suspensiones, que desde Mendoza señalaban eran esporádicas, finalmente la Nación ha dejado de enviar los medicamentos oncológicos para los tratamientos de pacientes locales. Se trata de los que recibía el Programa Oncológico de Mendoza, desde donde señalaron que hace bastante tiempo ya no llegan y por lo cual la provincia ha absorbido el 100% de las necesidades de estas personas.

Son en total 600 los pacientes que requieren esta medicación por tener diagnóstico de cáncer y no tener cobertura de salud por parte de una obra social o prepaga. Ante la consulta sobre el impacto de tal cosa para el presupuesto con el que cuentan, el doctor Adolfo Capó, jefe del programa, dijo que no ha implicado riesgo de desfinanciamiento y que ha conllevado que se incrementen en torno a 8% los costos, lo que han podido absorber.

Es que por un lado, ante las demoras en las entregas, la provincia ya había comenzado a cubrir la demanda entendiendo que se trata de tratamientos que requieren una respuesta con celeridad. Pero además, de algún modo expresa que el costo asumido por el Ministerio de Salud de la Nación no era tanto en relación a la totalidad de las necesidades y que los tratamientos más costosos ya eran asumidos por el programa local.

Ante los reiterados reclamos suscitados en otras provincias, Capó aseguró que la provisión está normalizada.

“Está absolutamente restablecido en lo que se refiere a la provincia”, subrayó, aunque al ser consultado sostuvo: “Del envío de Nación ni noticias, nada, se está haciendo cargo la provincia de la medicación de todos los pacientes sin cobertura social”.

“En definitiva por ahora estas personas que están en el programa están cubiertas, todos tienen su medicación”, aseguró el especialista.

Pero además, llevó tranquilidad en tanto garantizó la cobertura hacia delante: “No hay en este monto inconvenientes de entrega y el sostén del aprovisionamiento está garantizado”.

No pudo precisar desde cuando no reciben el envío pero dijo que desde “hace mucho tiempo que no nos envían ningún tipo de medicación”.

Explicó que Nación asistía a los pacientes del Programa Federal Incluir Salud (también llamado Profe) para quienes enviaban directamente la medicación, no dinero.

“Hace tanto de la discontinuidad que ni siquiera lo cuantificamos ya porque definitivamente tiene que cubrirlos la provincia, porque son pacientes de la provincia bajo una modalidad de apoyo de Nación, por lo tanto tiene la provincia la obligación de cubrirlos”, explicó.

En tanto, consultadas algunas personas vinculadas a la atención de estos pacientes con cobertura, señalaron que no han tenido comentarios de dificultades para recibir asistencia recientemente. De hecho, hay quien expresó que pese a los muchos reclamos en otras provincias cuando comenzaron los faltantes, en Mendoza no parece haberse hecho muy masivo.

COSTOS

El médico no pudo precisar un presupuesto determinado del programa porque señaló que no es que tenga un presupuesto asignado sino que se mueve en función de la demanda y las solicitudes de los pacientes que son variables. Pero para tener una noción de lo que se recibía dijo que el costo de los pacientes de Profe durante un año era equivalente al costo del tratamiento para todo el resto de los pacientes durante un mes.

Y agregó otro factor: “En este trimestre hubo incrementos exponenciales de los valores, de modo que es realmente muy difícil el poder decir el valor o el requerimiento en un mes, decir el promedio en una condición tan inestable de los valores de medicamento es extremadamente difícil”.

Tras la asunción de la gestión del presidente Javier Milei, comenzaron a surgir reclamos en las provincias en los que se aseguraba que la Nación no estaba enviando lo que antes a las jurisdicciones.

Por ello, la entrega de medicamentos oncológicos a pacientes mendocinos tuvo algunas dificultades de acceso durante algunas semanas en el verano, lo que implicó demoras en los tratamientos. Sin embargo,

según detalló Capo, entre setiembre y octubre y entre enero y febrero, hubo dos periodos en los que no hubo ingresos. Lo atribuyó a cuestiones de mercado, no había precio y por lo cual costaba conseguir las drogas. Agregó que esto también había afectado a las prestadoras de salud.

Por aquel entonces, a nivel nacional se hablaba de los problemas en la asistencia a pacientes oncológicos y tras denuncias de faltantes, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un comunicado en el que informó que “nunca dejó ni dejará” de entregar medicamentos oncológicos, a la vez que reconoció que solo resolvió los pedidos “más urgentes”. Para la cartera sanitaria hubo “reiteradas operaciones de prensa” al respecto, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Un comunicado, publicado en la cuenta oficial del Ministerio en la red social X, quiso “llevar tranquilidad a la población” y explicar que “en los últimos 10 días se avanzó en resolver 120 pedidos identificados como los más urgentes en base a criterios de auditoría médica”.

Argumentaron que esta situación se debía al “reordenamiento impulsado por el Presidente Javier Milei” quien decidió que “la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales se traspasó de la órbita del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Salud”.

En tanto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había manifestado que después que una auditoría interna se había detectado falta de controles en la compra de “medicamentos costosísimos” que posibilitó la adquisición de insumos con sobreprecios a través de “compras dirigidas”, selección antojadiza de proveedores y presupuestos informales. Según se detalló, las operaciones se realizaron a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) que dependía de Desarrollo Social en la gestión nacional anterior. Como consecuencia, pacientes oncológicos denunciaron que el gobierno nacional frenó el envío de medicamentos y este lo reconoció, asociándolo a la investigación por la denuncia.

Pero en marzo, Capó consideró que esta instancia estaba superada y se atrevió a vaticinar que, si no había cambios en el contexto económico, no se presentarían más problemas de este tipo lo que resta del año. De hecho, confiaba en que continuarán los ingresos de Nación.

Por aquel entonces persistían demoras en el otorgamiento de medicación para unos 15 pacientes pero por otras causas. Explicó que hay medicamentos que cuestan en promedio entre 5 y 20 millones de pesos por mes por paciente que deben ser comprados en diferentes proveedores y por cuestiones de logística estaban demorados.

Para afrontar este escenario, Capó destacó que la provincia apeló a algunas estrategias para salvar las carencias de los primeros meses del año que luego debieron permanecer. Por un lado, dijo que Mendoza absorbió algunos pacientes que recibían la medicación de Nación. “Hay otro subgrupo de pacientes que dependen de la Nación y han sido absorbidos por la provincia porque están a la deriva todavía”, expresó en marzo. A esto sumó otra estrategia que permitió asegurar la provisión: “Tenemos un mecanismo de recuperación de mediación que nos permite recuperar la de pacientes que por alguna causa no lo han empleado y así en vez de perderse se redestina a otro paciente, por eso estas dificultades han podido ser amortiguadas por este mecanismo y lo que se tenía en disponibilidad”.

