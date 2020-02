Tupungato celebró “Fruto hecho racimo…y corazón”: el amor y la unión a través del vino

El público coronó a Mayra Tous como reina departamental y a Milagros Burgos como virreina

“Fruto hecho racimo… y corazón” convocó a miles de tupungatinos que se dieron cita no sólo para conocer a quien sería la nueva representante vendimial, sino también, para reivindicar el trabajo de todos y cada uno de los que hacen posible el vino nuevo, y a los artistas que interpretaron el guion escrito por Silvia Cataldo y dirigido por el conocido director de vendimias nacionales, Héctor Moreno.

De a apoco, vecinos y turistas llegaban al camping principal de Tupungato, siendo los primeros las auténticas barras de las candidatas, que desde temprano comenzaron a completar las gradas del Teatro Griego con banderas, gigantografías y cánticos para brindar su amor y apoyo a cada una de las 6 candidatas y para asegurarse -en el sorteo- la posibilidad de hacer llegar su voto a la representante de su distrito o a su preferida, ya que la elección de la reina y virreina estuvo a cargo del público presente, por quinto año consecutivo.

La previa de la noche se inició pasadas las 20 con el sorteo de los números para la votación, mientras hacían su paso por el escenario músicos locales como Santiago Casado, Lorena Lucero, Los Pizarro y el joven malambista Lautaro Silva.

Bendición de los Frutos

Luego, se realizó la ceremonia religiosa y Bendición de los Frutos, a cargo del Cura Párroco José Gerardo Virga. La imagen de la Virgen de la Carrodilla enmudeció y colmó el corazón de los presentes quienes de pie y con pañuelos blancos al cielo la recibieron emocionados, dando paso de esta manera a la bendición sobre los frutos, la tierra, los trabajadores rurales y productores, que velan por cada nueva cosecha. Seguidamente el Intendente Municipal Gustavo Soto, junto al Cura Párroco y la Reina de la Vendimia 2019, Giuliana Tumbarello, realizaron el tradicional golpe de reja y brindis del vino nuevo, augurando prosperidad y un año productivo para todos los trabajadores.

Acto artístico

Una vez finalizada la ceremonia de bendición, llegó el momento de disfrutar la puesta en escena del libreto vendimial; el despliegue de la vendimia “Fruto hecho racimo… y corazón” fue desarrollándose en 13 cuadros que variaron entre diversos estilos de danzas, acrobacias, música en vivo y 155 artistas en escena que dejaron al público maravillado.

El hilo conductor de la historia estuvo en la voz de Don Hilario (un pintor) que comparte con su amiga “Daniela” la historia de un viejo amor. Tras el transcurrir de las escenas, personajes como el huarpe -con un impactante y profundo relato-, los simpáticos inmigrantes costumbristas y la Patrona de los viñedos en una representación humana, hicieron el desenlace del guion que concluyó en el reencuentro de “Hilario” y su amada “Clara”, una dulce vendimiadora.

Así con el vino como un puente que une y entrelaza almas, los dos ancianos brindaron por el verdadero y eterno amor y por la unión de la familia.

Sin lugar a dudas fue una puesta en escena sencilla, pero dinámica y significativa; los recursos artísticos como la música en vivo, y la disposición del escenario dieron un gran toque al show, que dio paso al momento más esperado.

Elección de las nuevas representantes vendimiales

En la voz de los locutores se fueron conociendo los votos que darían como resultado final a las nuevas representantes vendimiales, de los cuales se alcanzó el máximo correspondiente de 150 votos, que llegaron del público presente, siendo habilitados para votar a través del sorteo de 10 números de dos cifras que coincidieran con los últimos números del DNI. Fueron los minutos más vibrantes de la noche, que a pesar del frío, encendió al público del Teatro Griego y en especial a las barras de El Peral, San José, Villa Bastías, Cordón del Plata, El Zampal y La Arboleda, quienes apoyaron fervientemente a sus candidatas.

Pasadas las 00:30, con 78 votos, se anunció a Mayra Tous representante del distrito de El Peral, como la nueva Reina de la Vendimia de Tupungato 2020; y con 22 votos, a Milagro Burgos, candidata del distrito El Zampal, como la virreina departamental; ambas aclamadas por el público que rondó entre aproximadamente 12 mil personas.

Reconocimientos

Como cada año, no puede faltar un viaje al pasado para recordar y reconocer a las bellas tupungatinas que representaron a este departamento. En esta vendimia el agasajo fue para Paola Méndez , para quien se cumplieron 25 años desde su coronación allá por el año 1995. El obsequio fue entregado por el intendente Gustavo Soto, en representación de los vecinos y fue recibido por una sobrina de la ex soberana, quien no pudo estar presente.

También fueron agasajadas por su compromiso y dedicación como representantes vendimiales la reina y virreina salientes que recibieron de manos del mandatario local, un cuadro que dejará plasmado no sólo el recuerdo como embajadoras departamentales, sino el retrato de una amistad imborrable.

Detrás de vendimia

No sólo los artistas y el staff de vendimia hacen posible esta fiesta, hay además, trabajadores silenciosos que le dan el brillo a cada edición: peluqueros, maquilladores y diseñadores de indumentaria, que trabajan día y noche para preparar a las candidatas en la etapa previa y también detrás de escena junto a los artistas. Son incansables profesionales que brindan no sólo sus conocimientos sino su compromiso y dedicación para que cada detalle haga especial cada momento.

Vendimia en Tupungato es un gran acontecimiento, un verdadero reconocimiento para los trabajadores de la viña y el vino; todos los involucrados con ella -desde el rol más pequeño, al más significativo- entienden la importancia de esta celebración y también merecen ser mencionados y reconocidos por tanto amor y dedicación puesta durante aproximadamente dos meses.

Asimismo vale destacar que cada uno de los artistas también tiene su reconocimiento monetario y esa es una significativa manera de poner en valor las horas de ensayo y el trabajo diario.

“Es para ellos y es por ellos, y hacia ellos va todo mi agradecimiento para los trabajadores de la vid y de la cosecha en general, porque la vendimia no es solamente el vino sino que es todas las cosechas, así que es a todos los trabajadores rurales, los productores y a todos los que hacen que Tupungato sea lo que es” fueron las palabras del intendente Soto, quien además agradeció a cada persona que hizo posible la fiesta departamental.

Mayra Tous: el sueño de la corona nacional de los tupungatinos

Mayra Tous es la soberana que representará a Tupungato la noche del 7 de marzo en el Teatro griego Frank Romero Day en la vendimia: Sinfonía azul para el vino nuevo.

La nueva soberana, representó al distrito El Peral, tiene 22 años, es periodista profesional, y se encuentra a pocas materias de recibirse de Licenciada en Comunicación Social. Su historia pone de manifiesto que vendimia ha sido parte de su vida, primero desde el núcleo familiar, ya que en su casa cosechan y producen vino casero, y desde su lado artístico siendo parte de fiestas de la vendimia local, como actriz, bailarina, cantante e incluso locutora.

“Lo he estado viviendo con muchas expectativas, con mucha ansiedad por vivirlo desde este lado como candidata a reina, así que estoy muy feliz de ocupar ahora el lugar de Reina Departamental de Tupungato, porque realmente era lo único que me quedaba para pasar por este escenario” expresó ilusionada la reina 2020, quien habló también de algunas de sus proyecciones como tal: “Siempre lo recalqué desde que decidí representar a El Peral que mi proyección era enfocarme en lo social y de tratar de dejar a mi pueblo en lo más alto, desde sacarle una sonrisa a un niño hasta involucrarme en proyectos o situaciones que así lo requieran”.

Virreina departamental 2020

Milagros Burgos, es la nueva Virreina de la vendimia, la bella jovencita tiene 20 años, es auxiliar de maestra jardinera y cursa 2º año de la Tecnicatura en Enología.