Tupungato trabaja con una ciudad alemana para optimizar el servicio de agua potable

Desde inicio de esta semana los funcionarios la ciudad alemana de Bietigheim-Bissingen , Susanne Greschner, responsable de Relaciones Internacionales; Lucas Reiber, jefe del Departamento de gas, agua y calor; y Andrei Bauer, jefe de Construcción y Operación de gas y agua, están trabajando junto al Municipio de Tupungato con el objetivo de contribuir avances técnicos en el departamento. El equipo alemán está realizando pruebas con un caudalímetro ultrasónico, dispositivo que permitiría optimizar el uso y la preservación del agua.

Esta visita se concreta gracias a la Declaración de Intención de Amistad suscripta entre Bietigheim-Bissingen y Tupungato 3 años atrás, específicamente el 5 de febrero de 2019, acuerdo mediante el cual ambas ciudades establecieron pautas de cooperación, aspirando a mantener y construir contactos oficiales, educativos y de la ciudadanía; intercambiar información y conocimientos técnicos entre las administraciones, asociaciones, empresas y otras instituciones; organizar actividades y encuentros para fomentar el conocimiento recíproco.

En relación al nuevo arribo de funcionarios alemanes al departamento, durante los últimos cuatro días han mantenido reuniones con el intendente Gustavo Soto y parte del equipo municipal para conocer, trabajar y realizar las pruebas correspondientes del caudal de agua proveniente de las nacientes y pozos, calculando la cantidad de agua consumida, el destino de la misma, así como su presión a través de este caudalímetro de tecnología alemana.

Soto anticipó cómo se está desarrollando este trabajo conjunto. “En este caso lo que estamos haciendo con los técnicos de esa ciudad es medir los caudales que tenemos en los distintos puntos de captación de agua potable que luego distribuimos, que nos va a servir para saber cuál es la oferta del caudal y después compartiremos estos estudios con la demanda. Es decir, tenemos que equilibrar esta situación. No me canso de repetirlo, vivimos en un desierto, venimos de doce años de emergencia hídrica, no sólo en Tupungato sino en Mendoza en general, así que tenemos que cuidar el agua. Cuidarla también es saber de cuanto caudal disponemos, cuánto se pierde en las distintas redes por ser antiguas -que hay que ir reemplazando- y fundamentalmente cuánto es lo que se gasta o consume. Mucha población está conectada y mucha no está al día con el pago, aprovecho a pedir a los vecinos a pedirles que se pongan al día, porque es un servicio esencial e importante y el sistema se financia si estamos al día. Eso nos va a permitir ir incorporando los medidores volumétricos y medir el consumo domiciliario por volumen. Es un trabajo integral que lleva su tiempo”.

El jefe del Departamento de gas, agua y calor de Bietigheim- Bissingen, Lucas Reiber, explicó qué tarea están llevando a cabo. “Se trata de un dispositivo ultrasónico que se instala alrededor del tubo por donde pasa el agua, eso mide cuánto agua pasa en un determinado tiempo”. Asimismo, añadió por qué sería beneficioso incorporar estos avances en Tupungato. “Se sabría con más exactitud el uso y destino del agua, lo que permitiría hacer mediciones con más precisión y generar un consumo consciente del agua”.

Fuente: Prensa Municipalidad de Tupungato