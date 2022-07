Tuvo un accidente y busca testigos que hayan visto el siniestro: “Hizo abandono de persona”

Así lo expresó Luciana Moyano, víctima del siniestro.

El pasado lunes alrededor de las 15 horas, Luciana se dirigía a Cordón del Plata a buscar sus hijos a la casa del padre, sin embargo, nunca llegó a destino por que tuvo un grave accidente vial.

La víctima oriunda de Tupunato en comunicación con El Cuco Digital relató que “cuando iba manejando por la ruta provincial 89 a la altura de Cabañas Coleto, una camioneta blanca se me puso a la par y no adelantaba ni tampoco retrocedía, yo le toqué bocina y como pegó un volantazo para la izquierda, yo también hice lo mismo por lo que terminé volcada, dada vuelta”.

“Por el impacto, perdí el conocimiento y hasta convulsioné. Me trasladaron al Hospital Central y tras revisarme y estabilizarme me dieron el alta cerca de las 21:30 horas. Yo llegué a Tupungato y ahí fue cuando les conté a mis familiares lo que había pasado. Como ellos se quedaron haciendo los papeles de la grúa y toda la documentación con la Policía, me contaron que en un momento, un hombre se bajó de una camioneta blanca, preguntó cómo estaba yo y se fue”, agregó Luciana.

“La verdad que estoy buscando testigos que hayan pasado por el lugar o que hayan visto algo porque la Policía Científica toma el accidente como vuelco sin terceros ya que esta persona no me tocó el vehículo por que yo pegué el volantazo. Sin embargo, vio que me volqué e hizo abandono de persona. Si alguien observó o pasó por el lugar entre las 15:00 y 15:30 y puede aportar algo, se lo agradecería mucho”, cerró la mujer esperanzada en la ayuda que le puedan brindar.