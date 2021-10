UCOGUÍA: una comunidad que crece para hacernos la vida más fácil

La guía de profesionales y servicios de Valle de Uco sigue a full incorporando prestadores, poniendo a disposición de la comunidad más y variados servicios.

Ucoguía es la Guía de servicios de Valle de Uco, donde profesionales, comercios, empresas, y emprendedores muestran sus servicios, las 24 horas del día, los 365 días del año. Ucoguía pone en valor el desarrollo local, ofreciendo un espacio donde se hacen visibles desde los pequeños emprendedores hasta las grandes empresas que pueden estar establecidas en la región.

Por eso, también es una excelente herramienta para quien NECESITA un servicio. “Necesito un médico” “Una radiografía a domicilio” “Ropa” “Un mecánico” “Un vivero” etc etc etc. Cada día nos enfrentamos a situaciones más o menos urgentes que debemos resolver. Y muchas veces, la búsqueda de quien pueda brindarnos un servicio es más estresante que el problema en sí mismo. Por eso es importante que UCOGUÍA siga creciendo, para que, básicamente, NOS HAGA LA VIDA MÁS FÁCIL.

Si aún no te sumaste, contactá a un asesor para que te explique cómo funciona la GUÍA DE VALLE DE UCO. Por un mínimo costo, podrás mostrar tu comercio, servicio o empresa, serás parte de un “vidriera virtual”, donde te encontrarán las personas que busquen justamente, lo que vos estás ofreciendo. En Ucoguía podrás detallar qué ofrecés, los horarios de atención, las líneas de contacto, y hasta la dirección geoposicionada.

Cada día Ucoguía incorpora más prestadores, lo que asegura que asegura que cada vez más personas busquen servicios en esta Guía regional. Pronto comenzaremos a hablar de la Comunidad Ucoguía, y seguramente sumaremos más servicios y sorpresas, tanto para los prestadores como para quienes utilizan sus servicios.

Súmate a Ucoguía, un servicio que fortalece el comercio, las empresas y a emprendedores locales. Y que además, puede hacerte la vida más fácil.

Para búsquedas, ingresa a: ucoguia.com

Para sumarte, contactate al número: 2622-220749