Ulises necesita unos lentes especiales que cuestan $250 mil: se organizó una campaña y todos podemos ayudar

El chico es de Tunuyán. Se habilitó una cuenta bancaria y de Mercado Pago para aportar un granito de arena.

Ulises tiene 18 años es de Tunuyán y tiene una afección en sus ojos que se llama gueratocono. Esta patología degenerativa en la córnea le provoca el progresivo adelgazamiento y deformación del tejido por lo que necesita comprar unos lentes especiales que cuestan alrededor de 250 mil pesos.

Por tal motivo, se ha organizado una campaña solidaria para que todos puedan sumarse y colaborar con el joven a través de donaciones en una cuenta bancaria.

Mariela, mamá de Ulises, habló con El Cuco Digital y contó que “Hace cuatro años que le diagnosticaron esa enfermedad en la vista. En el ojo derecho ya tiene un trasplante de córnea que le hicieron en el 2018, y el año pasado le hicieron un tratamiento en el otro para frenarle la enfermedad. Hace poco le hicieron una prueba con unos lentes especiales y se dieron cuenta que podía ver casi un 80% por eso estamos haciendo los esfuerzos de juntar el dinero y comprárselos. Será otra vida la que va a poder tener si logramos comprárselos”, agregó la mujer.

Por último, Mariela destacó que la idea de realizar la campaña surgió de una docente. “Yo estaba vendiendo cosas dulces en el Parque de la Vía y cuando me vió, le conté lo que pasaba con Ulises y ella me propuso organizar esta campaña para que la gente done. La verdad que mucho se están sumando a colaborar. Estoy muy agradecida. Ojalá lo podamos lograr”.

Donaciones

CBU: 0000003100096355033893

ALIAS: M.MARIELA.V

CUIL: 27245062554

MERCADO PAGO: MIRTA MARIELA VICENCIO