Un sancarlino en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos: “Hay una gran crisis”

Así lo informó Jorge Von Zedtwitz, un hombre de La Consulta que reside en New York, donde se registra un muerto cada seis minutos -o menos- por coronavirus, según indican medios nacionales e internacionales.

Jorge Von Zedtwitz nació en el departamento de Malargüe el 30 de marzo de 1971. Sin embargo, su niñez y adolescencia transcurrieron en el distrito de La Consulta, en San Carlos. En el 2001, ya con 30 años, Jorge decidió marcharse a Estados Unidos debido a la gran crisis que afectaba a la Argentina. Actualmente vive en New York, la ciudad más importante de ese país de América del Norte que se ha convertido en el nuevo centro de la pandemia de coronavirus.

“…este martes, con más de 3.600, Estados Unidos superó en número de muertes atribuidas al nuevo coronavirus a China, país donde se inició la pandemia y que hace ya unos días había sido superado por Italia y España en número de víctimas fatales reportadas”, informa una nota de hoy de la BBC, que seguidamente agrega: “La propia Casa Blanca estima ahora que el nuevo virus podría provocar entre 100.000 y 200.000 fallecimientos en el país”.

Con respecto a New York, diario La Nación informó que allí muere una persona cada seis minutos por el letal avance del coronavirus. Y para evitar un desborde de las morgues, el gobierno de la ciudad compró 45 camiones frigoríficos que han sido instalados en distintos puntos de la Gran Manzana.

“Hay una gran crisis”, expresó Jorge en comunicación con El Cuco Digital. “Se sabe que nos hemos convertido en el epicentro del país con mayor infectados de coronavirus que hay. La crisis hospitalaria es terrible. Hay hospitales saturados y falta de insumos. Los enfermeros, médicos, policías y bomberos se han convertido en nuestros héroes ya que hay un 14% de la fuerza policial infectada. Ellos son los héroes de esta crisis. Trabajan doble turno, descansan muy poco porque están salvando vidas” añadió el sancarlino.

“Se están sacrificando literalmente para poder ayudar a la cantidad de casos que día a día surgen y aumentan. Yo no he estado viendo la tele esta última semana pero ayer me tocó salir con mi esposa al banco y a comprar un remedio y el panorama, el paisaje, es apocalíptico, no anda nadie. Ya hay más de 200 mil contagiados en la ciudad. Yo tengo gente amiga y conocida afectada de hecho”, añadió a sus declaraciones.

Ante la triste situación que viven, el neoyorquino por adopción detalló que la única forma de cuidarse es quedándose en casa: “Sólo salimos a comprar y sale uno de la familia y trae lo que necesitamos para una o dos semanas. La mejor forma de prevenir es no exponerse al contagio porque que acá hay medidas que no se han tomado, como por ejemplo cerrar los aeropuertos, que siguen funcionando”.

“Lo que si se ha hecho para ayudar a la gente desempleada o aquellos que han tenido que cerrar las puertas de sus comercios, es aprobarse un paquete de medidas económicas para ayudar a cubrir sus necesidades. No va a ser la solución definitiva pero le va ayudar a la gente por tres meses seguidos asegurarse del pago de las cosas más elementales” sostuvo.

“Esperemos que los contagios empiecen a ceder en cuanto a las cifras. El Gobierno Federal está destinando ayuda. Ayer arribó un buque de la armada con mil camas, quirófanos. Además, el Central Park se ha habilitado con camas y distintos lugares donde se realizan convenciones, para sumar, porque dicen que lo peor viene en abril. Aunque esperemos que no sea así” concluyó.