Un tunuyanino busca que su servicio de “MotoTaxi” se habilite como nuevo medio de transporte

Se trata Adrián Salas, quien tras el visto bueno del Municipio, trabaja en un proyecto de Ley para que la prestación sea regulada por la Dirección de Transporte de la Provincia. Todos los detalles.

En los últimos años, debido al crecimiento poblacional y por ende al aumento de vehículos en las calles, transitar por la vía pública se ha vuelto algo tedioso debido a la gran congestión que se produce en las vías. Sumado a ello, el elevado costo de los medios de transporte tradicionales ha tornado bastante difícil su acceso a la comunidad en general.

Frente a estas y otras problemáticas, como puede ser también la ambiental, en distintas ciudades del mundo se ha implementado un nuevo servicio de transporte: las mototaxis, una clara alternativa frente a los demás medios por su fácil movilidad, rapidez y tarifa más barata.

Estos, y otros tantos motivos, fueron los que Adrián Salas tuvo en cuenta para dar inicio a su emprendimiento de “Moto-Taxi” en Tunuyán, buscando a la vez que el servicio sea habilitado como un nuevo medio de transporte en Mendoza.

El joven de 30 años, en entrevista con El Cuco Digital, contó todos los detalles sobre la innovadora propuesta.

¿Cómo surge la idea?

La idea surge porque trabaje 7 años en el rubro de chofer de taxi y bueno, hay mucha gente a la que hoy en día realmente le cuesta pagar un taxi por el alto costo que conlleva. Moto-Taxi surge con la idea de ofrecer un servicio de transporte alternativo y lógicamente más accesible, y siempre apuntando al crecimiento de la población y a que esto se pueda regular para que no se transforme en una problemática social.

He estudiado sobre esta actividad, que se realiza en más de 100 países del mundo, y en Latinoamérica es todo un éxito en lo que es Brasil y Perú. En Colombia también hay un antecedente, ya que por el alto porcentaje de desempleo que hay, la gente ha optado por trabajar en mototaxi, pero se ha transformado en una problemática social allá porque no se puede regular y todavía no se habilita.

La idea también es que se apunte al turismo, que se pueda trabajar profesionalmente, que se pueda crear una empresa de mototaxis y ofrecerle al turista también recorridos.

En relación a la puesta en marcha, ¿te has comunicado con el Municipio? ¿Te has asesorado sobre qué necesitarías para que puedan habilitarlo como medio de transporte?

Me acerque al Municipio a comentarles la idea, a ofrecerles la propuestas, y les pareció que era muy innovadora y que bueno, había que trabajar en un proyecto de ley para que se pueda habilitar en la provincia ya que lo tendría que regular la Dirección de Transporte de Mendoza.

Me siento sumamente entusiasmado porque me dieron el visto bueno de la propuesta y esto generaría a futuro también muchos puestos de trabajo. Estoy trabajando para poder presentarlo y que esto sea posible.