Una bodega del Valle de Uco entró al Salón de la Fama de los World’s Best Vineyards y otra fue elegida entre las mejores del mundo

El ranking lo lidera una bodega italiana. Hay cuatro argentinas en el Top 50.

El Valle de Uco fue sede del World´s Best Vineyards 2022, que elige a las 50 mejores bodegas del mundo. El puesto número 1 se llevó la bodega italiana Antinori nel Chianti Classico y dentro del ranking hay cuatro argentinas, una de la región.

Bodega Antinori nel Chianti Classico, situada a unos 30 km de Florencia. Foto: Trip Advisor.

El certamen tiene el objetivo de promover el turismo vitivinícola a nivel global. Los criterios de evaluación tienen que ver fundamentalmente con la experiencia, el ambiente, la comida, las actividades y el valor de los servicios, entre otros elementos de relevancia.

El evento tuvo lugar en Zuccardi, ubicada en San Carlos, tres veces consecutivas elegida por tener el mejor viñedo del mundo (2019, 2020 y 2021) y que este año se convirtió en la primera en ingresar al Hall of Fame (Salón de la Fama) de los World’s Best Vineyards. Por esta razón, y por una nueva disposición en las reglas de votación de la competencia, esta bodega quedó fuera del ranking de la edición 2022. Pero aunque este año no participó de esta elección, prestó sus instalaciones para recibir a los grandes exponentes y referentes de la vitivinicultura mundial. En este lugar además, Lali Espósito grabó el videoclip de 2 son 3 .

Con la presencia de más de 200 periodistas y expertos del mundo del vino provenientes de unos 30 países, la ceremonia de premiación se celebró dentro de la finca Piedra Infinita, que lleva este nombre por la cantidad de piedras que hubo que remover para poder plantar vides.

El ranking

Detrás de la bodega italiana, completan el podio la bodega Herederos Marqués de Riscal (España), en el segundo puesto; la Bodega Montes (Chile); en el tercero.

Bodega Herederos Marqués de Riscal (España)

Bodega Montes (Chile). Foto Trip Advisor

La Argentina, por su parte, tuvo cuatro bodegas en el top 50: Catena Zapata en el N°9, Bodega Trapiche en el N°17, El Enemigo Wines en el N°21, y Bodegas Salentein, ubicada del Valle de Uco, en el N°25.

Bodega Salentein (Tunuyán). Foto: Caminos del Vino