Una mujer de La Consulta busca a un hijo que le habrían quitado al nacer: le dijeron que murió pero nunca vio su cuerpo

Además, destacó que la partida de nacimiento y de defunción son falsa. La historia de Estela Cisterna.

Estela Cisterna es del distrito de La Consulta, San Carlos. Se encuentra junto a sus hijos: Horacio, Fabio y Macarena en la búsqueda de su primer hijo nacido en 1988 y que nunca conoció.

La mujer contó a través de las redes sociales su historia. La misma comenzó diciendo: “En el año 1988, a la edad de 16 años fuí mamá por primera vez en el Hospital Lagomaggiore de Mendoza. El día del parto me dijeron que mi bebé había nacido con complicaciones y murió, pero nunca me dejaron verlo. Todo fue muy confuso para mi corta edad y nunca pude comprobarlo en ese momento”.

Seguidamente, Estela continúo: “Hace unos años comenzamos a investigar y un familiar cercano me confirmó que mi bebé no murió sino que lo dieron en adopción a una familia. Ese familiar ya falleció y no conseguí más información”.

“No sé qué familia lo adoptó, ni cómo se llama, ni dónde vive, no sé nada, solo que él está vivo y, seguramente, no sabe que es adoptado. También tengo su partida de nacimiento y de defunción las cuales son falsas y con fechas que no coinciden”, agregó.

Por otra parte, esta madre desesperada por conocer la verdad detalló que este bebé nació sietemesino en junio de 1988 por lo tanto hoy tendría unos 33 años.

Luego, de animarse a contar este relato, pidió ayuda para obtener información. “Si tenés o conoces a alguien de más o menos esa edad que dude de su identidad y piense que pueda tener alguna relación familiar con nosotros, por favor te pido que te comuniques a los siguientes números: 2622345560-2622630998”.

Por último, Estela Cisterna agradeció y expresó que tiene “toda la fe en encontrarlo para contarle su verdadera historia. Aquí tiene a su familia esperándolo”.