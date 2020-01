¡Una ternurita! Tras 36 semanas de espera, el 2020 trajo al mundo a dos sancarlinos idénticos

Se trata de Lio y Milo, unos gemelitos hermosos nacidos el pasado 3 de enero.

Tras permanecer 36 semanas en la pancita de mamá, el 2020 trajo al mundo a dos sancarlinos idénticos.

El pasado 3 de enero Fernanda Coronel -de San Carlos- se convirtió en madre primeriza de Lionel Esteban y Milo Valentín, dos gemelos idénticos que compartieron la misma placenta pero diferentes sacos amnióticos.

Los pequeños nacieron en el Hospital Divina Misericordia ubicado en el departamento de Godoy Cruz en Mendoza y se encuentran en buen estado de salud, sin embargo permanecen por el momento internados en neonatología con el objetivo de que puedan adquirir el peso suficiente para poder ser dados de alta.

Milo pesó 2, 160 y nació a las 10: 03 horas, mientras que Lionel pesó 2, 010 gramos y salió a las diez y un minuto.

Fernanda en comunicación con El Cuco Digital contó que junto a su pareja Jesús Salinas buscaban un bebito pero nunca se imaginaron que podían venir dos.

Fernanda y Jesús, papás de Milo y Lio

“Yo comencé teniendo dolores de ovarios fuertes en el abril, así que el doctor me mandó a hacer una ecografía, como era algo simple fui sola y ahí me lleve la sorpresa que se sentía el latido de un bebé. Cuando el doctor me hace sentir, yo sentía de fondo otros latidos, medios confusos de hecho, así que comenzó a buscar y resultó que eran dos” continúo relatando la joven madre.

“La verdad que fue como dije, una gran sorpresa para todos, pero con el papá nos pusimos muy felices desde el primer comienzo porque nos sentimos muy acompañados por todos y además, gracias a Dios fueron meses tranquilos, con muchas pataditas de amor” agregó Fernanda.

Luego, comentó: “Viajábamos a Mendoza cada quince días para los controles y al ser un embarazo tranquilo llegamos a las 36 semanas; los niños ya no tenían más espacio por eso decidieron los médicos que nacerían el 3 de enero. Son hermosos, son gemelos idénticos; fue un embarazo monocorial-biamniótico”.

Por último, la mamá concluyó contando que aunque tenían muchísimos nombres en la lista, ella se decidió por Milo y papá, fanático de Messi, eligió Lionel. Estamos muy felices, muy confiados en Dios, seguro será un gran 2020. Estamos agradecidos con todos los que estuvieron y están , pronto estaremos en casita si todo sale bien”.