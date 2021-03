Vacunación en Valle de Uco: en el primer día ya fueron inoculados 200 adultos mayores contra el Covid-19

El número de personas vacunadas se amplió gracias a la capacidad operativa de los equipos de salud. Agradecimiento de las personas a la forma en que está organizado el operativo. Los municipios colaboran y ayudan con las inscripciones para sacar turno.

Inició en Valle de Uco la vacunación contra el Covid-19 a adultos mayores de 70 años. Para otorgar transparencia y lograr trazabilidad de cada dosis que se va inoculando, el Gobierno provincial organizó previamente y con anticipación el operativo de vacunación. Por tales razones, ya desde muy temprano en los tres departamentos de la región, comenzaron a inocularse las primeras dosis a adultos mayores.

“Hemos ampliado el número de vacunados gracias a la organización y a la capacidad de nuestro equipo. Nuestra capacidad operativa nos permitió aumentar la cantidad de dosis inoculadas, y eso es principalmente porque venimos preparándonos para cuando llegaran las dosis”, informó Rodolfo Guillén, Coordinador en Valle de Uco del Ministerio de Salud del Gobierno de Mendoza. El funcionario remarcó que poder seguir con este número alto de vacunados por día, “dependerá de la dosis que envíe la Nación a la provincia”.

En total, el primer día de vacunación, fueron inoculadas 200 personas adultas mayores de 70 años. En Hospital Scaravelli se vacunó a 100 personas, en el Hospital Tagarelli a 50 personas, y en el Polideportivo Francisco Rizzo, el Hospital General Las Heras vacunó a 50 personas más. La campaña continuará hasta colocar todas las dosis disponibles.

Al igual que en toda la provincia, sólo se vacunó a personas con turno. Para llevar adelante este ordenamiento de la vacunación están colaborando los tres municipios del Valle de Uco, colocando puntos fijos para inscribir y brindar turno a los adultos mayores que no han podido gestionarlo.

En Tunuyán, para poder inscribirse las personas pueden acercarse a los siguientes lugares: CIC Algarrobo, Delegación Los Sauces, Delegación Colonia Las Rosas, Delegación Los Arboles, CIC Tunuyán, CIC Vista Flores, CIC La Pintada, Delegación Vista Flores, Delegación Los Chacayes, Municipalidad de Tunuyán, y Dirección de Gestión Social.

En Tupungato, para sacar turno pueden dirigirse a: Área de Adultos Mayores (Beltran 43 – contacto: 2622-577827).

Y en San Carlos a la Secretaria de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de San Carlos (contacto: 2622-220634).

En declaraciones a medios de comunicación presentes en el inicio de vacunación, muchos manifestaron estar muy conformes y agradecidos. “Nos han atendido muy bien, y nunca me imaginé que iba a poder contar con la vacuna. Ahora me siento segura, uno ya empieza a pensar que no se va a morir por la enfermedad”, explicó Edith una vecina de Tunuyán. Por otro lado, otro vecino se expresó: “no pensaba que esto iba a estar tan bien organizado. Estoy muy contento porque no voy a estar tan encerrado ahora. A esta edad lo que más dolía era no poder salir por temor al contagio, y eso me hacía muy mal”.

“En este primer día hemos observado que las personas mayores están muy conformes pero también ansiosas de recibir las dosis. Están esperando desde hace tiempo poder vacunarse y por eso concurren a los lugares muy temprano. Por ello, también remarcamos que no es por orden de llegada, sino según el horario que aparece en el turno. Por ello, pedimos que concurran en la hora específica que dice el turno, principalmente para evitar aglomeraciones y cuidarlos”, explicó Guillén.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza