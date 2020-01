Valletanos por el Mundo: Eli Ruiz de San Carlos nos lleva a Rada Tilly una villa balnearia que conquistó su corazón

Por Estefanía Tello

Está ubicada en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Eli Ruiz tiene 31 años y es oriunda de La Consulta, departamento de San Carlos. Hace tres años y medio, se mudó a Rada Tilly, una villa balnearia que conquistó su corazón. Ella dice que se fue por “amor” pero muchos factores influyeron a la hora de tomar semejante decisión.

En esta oportunidad, en Valletanos por el Mundo, conoceremos un poco más de esta joven consultina que se animó a conocer nuevos caminos y explorar otros vínculos.

“Es sábado y antes de comenzar a responder las preguntas me preparo unos mates, prendo una vela aromática y me pongo a escuchar un podcast de uno de mis cuentistas preferidos: Hernán Casciari. La mañana esta “tremenda”. Acá en la Patagonia, cuando un momento del día esta soleado, no hace frío y encima no corre viento se dice que la mañana esta como insuperable, ya que es muy raro que estos tres factores coincidan”, comenzó Eli, previo a responder las peguntas de la entrevista.

-Bueno, para quienes no te conocen, contanos un poco de vos.

Soy Eliana Ruiz, pero casi todos me conocen como Ely. Tengo 31 años y nací en La Consulta.

-¿Dónde cursaste tus estudios?

Cuando tenía 4 años comencé el jardín que en aquel momento tenía la Escuela Artística. Luego continué en el Jardín Exclusivo, recuerdo que en la salita azul. De ahí pase mi primaria en la Escuela Adolfo Tula y luego el secundario en el Colegio Santa Rosa de Lima. Paralelamente por las tardes asistía a clases a la escuela artística, era como mi segunda casa y pasé momentos muy hermosos allí.

Además, comencé cuatro carerras que por una situación u otra no logré concretar. Ahora estoy cursando nuevamente Relaciones Publicas. Pero nunca dejé de estudiar, tengo varios diplomados. No hay que darse por vencido y respetar los tiempos de cada uno. Hay que tener en cuenta que nada nos apura.

-¡Qué importante lo qué decís Eli! Y cambiando de tema, hablando un poco del Valle de Uco, ¿cuál es tu lugar favorito?

Mmmm, me gustan muchos lugares. La Consulta me gusta mucho, pero eso comenzó a sucederme una vez que me mudé, a los 22 años cuando me fui a vivir a Pedro Molina, Guaymallén. Cada vez que volvía me agarraba una especia de nostalgia, y eso que al próximo fin de semana regresaba (risas)

Otro lugar que me gusta mucho es Tunuyán, tengo los mejores recuerdos de haber bailado en las Vendimias desde los 14 o 15 años. Los festivales, los amigos, las amigas, los recitales de Abel, en fin.

Eli con su ídolo, Abel

-Todo eso hace que cueste un poco despegarse del lugar que te vio nacer ¿no? ¿Qué es lo más difícil de elegir irse?

Tengo que reconocer que fue difícil tomar la decisión, sobre todo porque no había viajado mucho en mi vida. Pero a la vez, sentí que tenía que dejar en stand by mi vida en Mendoza. También me enganché mal con Miguel, un mendocino que ya vivía acá y bueno, eso también influyó mucho.

A modo de broma, cada vez que me preguntan “¿por qué te viniste a vivir acá?”, les respondo: “el amor”, pero en realidad fueron muchos factores.

Lo más difícil en realidad es estar lejos de la familia, principalmente de mi hermanita Leticia. Somos muy unidas y para mí fue lo más difícil de superar. Pero con el tiempo te acostumbras y aprendés a disfrutar de volver, de los viajes, de organizar las venidas de mi hermana y mi mamá para acá. Es como que disfrutas, pero a tiempos distintos, más lento.

Ahora que tengo a mis sobrinas, lamento mucho no poder verlas crecer, pero gracias a los teléfonos e internet puedo verlas todo el tiempo. Me tienen enamorada.

Eli con su mamá y su hermanita Leti

-Contanos un poco del lugar donde estás ahora, Rada Tilly

El lugar donde vivo se llama Rada Tilly, es un lugar es muy hermoso. Realmente es un paraíso, con playas, cerros, una reserva natural, hay avistamiento de ballenas y loboso marinos, es súper tranquilo. Una villa balnearia ubicada a 15 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia.

-¿Cuál es tu lugar favorito de ahí?

Mi lugar favorito de Rada Tilly es el mirador de Punta Marqués donde se puede ver la playa desde arriba. Es un lugar que llevo a todos y todas las que me vienen a visitar.

-¿Qué lugar suele visitar la gente, específicamente el turismo?

La playa. Los días que están “tremendos” se viene todos para acá. Como destino turístico aún no está muy explotado, pero tengo entendido que se está trabajando en estrategias para fomentar el sector aquí.

–Y vos, ¿qué haces ahí, a qué te dedicas?

Si bien vivo en Rada Tilly, todas mis actividades están en Comodoro Rivadavia: mis trabajos, amigas, amigos, la sede donde rindo las materia de la carrera que estudio, hasta me hago la deportista en Comodoro (risas). También los grupos de militancia en los que participo están aquí.

Trabajo en la Agencia Comodoro Conocimiento, es un ente municipal, en el Departamento de Prensa y Comunicación, y también tengo mi emprendimiento de prensa y comunicación digital con cliente en Comodoro y Mendoza.

Trabajando

-Con una vida tan ocupada, ¿te queda tiempo para volver a Mendoza?

Vuelvo cuatro o cinco veces al año a Mendoza, aunque en el 2019 fui siete porque tengo todo allá: mi familia, amigas, amigos y los mejores recuerdos. Uno siempre vuelve a los lugares en donde fue feliz.

-Por último, ¿ tenés algún un sueño por cumplir?

Tengo muchos; relaciono los sueños con lo casi utópico. Digo casi, porque a veces la vida nos sorprende con cada cosa. Pero si pensara en un sueño, me gustaría no perder nunca mi capacidad de asombro, de poder emocionarme de las cosas simples y sobre todo estar tranquila con las decisiones que tomo. De hecho hace poco tomé la decisión de hacerme vegetariana.

Como experiencia puedo decir que me siento muy bien. Mi salud mejoró un montón, me alimento de una manera sana y consiente. Trato de ser una persona responsable a la hora de consumir un alimento y otros productos también. No fue difícil, lo hice de un día para el otro. Recuerdo que después de una semana, me dieron muchas ganas de comer salchichas, pero fue lo único.

Por ejemplo, el asado no lo extraño para nada. Tengo un grupo de amigos y amigas con los que me junto solo a comer asado cada semana y no me dan ganas de probar. De hecho me tiran unas verduras a la parrilla y vamos andando.

Igual cuando voy a La Consulta a la casa de mis viejos, mi mama hace las mejores empanas que probé en mi vida y eso sí lamento no comer, pero no lo sufro ya que el menú alternativo es demasiado rico también.