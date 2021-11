Vendió su vestido de novia y ahora quiere recuperarlo: “Mi hija se casa y quiere usarlo”

Se trata de una reconocida esteticista, Sandra Reyes de Tunuyán.

Este viernes por la mañana, Sandra Reyes, esteticista de Tunuyán contó a este medio que se encuentran en la búsqueda de su vestido de novia que vendió hace 20 años.

“Tengo la esperanza de que quien lo haya comprado lo haya conservado. Yo de hecho lo guarde mucho tiempo, lo presté incluso tres veces, pero hubo un momento que la cosa se complicó y lo tuve que vender. Me acuerdo que la chica que lo compró vivía en el puente Río”, agregó.

Por otro lado, Sandra recordó: “Me encantaría poder mostrarles varias fotos del vestido pero esa noche al fotógrafo le robaron la cámara donde estaban las de mi casamiento. Igual tengo una porque mi hermana también lo usó que con esa voy a tratar de ubicarlo. Como referencia puedo decir que yo vivía en donde era la parrillada La Tonada y ella vino a mi casa a comprármelo. Por ahí la chica se acuerda leyendo la nota y se contacta conmigo”.

Vestido de Sandra

“Yo sinceramente lo vendí porque aparte de los motivos económicos, me dijeron que no podía ser mamá y gracias a que los milagros existen lo pude lograr. Ahora mi hija se casa en febrero y quiere usarlo. Yo no sé si lo vamos a recuperar pero lo vamos a intentar por las dudas”, cerró esperanzada.