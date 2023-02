Video: concejal y ex candidato a intendente de San Carlos a las piñas en plena calle

Se trata de Ariel Mendez y Edgardo Abraham.

Este jueves por la mañana se produjo una pelea en la vía pública en San Carlos, pero no cualquier pelea, sino que tuvo como protagonistas a dos figuras de la política local: el concejal Ariel “Kuisko” Mendez (ex Cambia Mendoza y ahora de Unión Popular) y el ex candidato a intendente, Edgardo Abraham, líder del partido departamental Nuevos Rumbos.

El enfrentamiento tuvo lugar en Eugenio Bustos, cerca del Banco Nación, zona donde además tanto Mendez como Abraham tienen comercios.

Si bien hasta el momento se desconoce el motivo que llevó al enfrentamiento, en las imágenes se puede observar como primeramente separan a otro sujeto de Abraham, quien responde con algunos insultos y acto seguido señala a Mendez, ambos se acercan y se propinan algunos golpes.

El lamentable episodio fue grabado por algunas personas que se encontraban en el lugar y rápidamente el video se viralizó.

Mirá