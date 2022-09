Viernes con mejores condiciones pero con heladas: varios grados bajo cero en Valle de Uco

La máxima rondará los 17, mientras que las mínimas podrían ir de -3 hasta -6.5.

Luego de un jueves gris y muy frío, este viernes mejoran las condiciones pero a la vez se esperan heladas en toda la provincia.

La Dirección de Contingencias ha pronosticado un día con “poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste”. El informe agrega que hay “alerta de heladas”.

En este sentido, las mínimas estimadas para el Oasis Norte-Este: -5 a -1.5 C; Valle de Uco: -6.5 a -3 C, y Oasis Sur: -3.5 C a -5.5 C. Respecto a la máxima, alcanzará los 17ºC.

En cuanto al fin de semana, a prepararse porque vuelve los días cálidos. Mañana sábado se presentará con “poca nubosidad, ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste y heladas parciales”.

El máxima estimada es de 21ºC.

Para el domingo, en tanto, se espera “poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste”.

Este día el termómetro marcará 24ºC de máxima.