Volvió aumentar la harina aunque rige un acuerdo para mantener el precio del pan

Los panaderos esperan que llegue urgente la harina subsidiada.

En los últimos días empezó a regir el acuerdo establecido el mes pasado para fijar el precio del pan tras los retirados incrementos. Sin embargo, el precio de la harina volvió a aumentar y el sector espera soluciones inmediatas para evitar pérdidas.

“Antes de Semana Santa la harina subió $200 más la bolsa y esta semana empezamos ya con esos precios: $2.090 a $2.150, según la calidad”, informó Miguel Di Betta, Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA), en diálogo con El Cuco Digital.

“Yo me he comunicado con la persona que maneja en fideicomiso y me han dicho que tenga tranquilidad, que están trabajando rápidamente para empezar a entregar la harina subsidiada. Yo espero una respuesta urgente porque la verdad que todos los panaderos están pasando un mal momento porque estamos vendiendo el producto a lo que habías acordado y la harina ha aumentado”, manifestó.

En marzo el Gobierno acordó con las cámaras empresariales fijar el precio del pan francés por 90 días. En febrero se había dialogado para establecer esta medida, pero el estallido de la guerra en Ucrania provocó un fuerte incremento en bolsa de harina que llegó hasta los $2.400 ya que Rusia es el principal exportador mundial de trigo. De esta manera, lejos de mantenerse el precio, aumentó. Luego los precios bajaron y finalmente el acuerdo empezó a regir la semana pasada, cuando debía llegar la harina subsidiada. No solo que aún no llegó, sino que además el producto volvió a subir.

Actualmente, con el precio fijado, el kilo de pan cuesta entre $260 y $270 en la provincia.