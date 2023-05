Votar con boleta única: a la mayoría de los electores consultados les pareció “más rápido”

En el marco de las primeras elecciones realizadas este año, El Cuco Digital entrevistó cara a cara a votantes y autoridades sobre la implementación del nuevo sistema.

El día domingo 30 de abril, se llevaron a cabo las elecciones primarias para elegir a los candidatos a intendentes y concejales de Tunuyán, San Carlos, San Rafael, Lavalle, Maipú, Santa Rosa y La Paz.

En estas elecciones municipales se estrenó el nuevo sistema de boleta unica, donde en ella se muestra toda la oferta electoral de un distrito en un solo papel.

El acto eleccionario transcurrió con normalidad en los departamentos del Valle de Uco y a las 18 horas dio por finalizado. Durante la jornada, El Cuco Digital recorrió establecimientos educativos y consultó a votantes y autoridades sobre la implementación del nuevo sistema.

Declaraciones de la escuela ENET:

-“Me parece que es más rápido; uno entra, marca y listo, es mucho más fácil y rápido. Me parece mucho mejor; es una forma más rápido de poder votar y que la gente se mueva más rápido”.

-“Horrible estar ahí entre medio de toda la gente que te está viendo; supuestamente es privado eso; han cambiado muchas las cosas”.

Declaraciones de votantes de la escuela Palermo y Normal:

-“Medio complicado, complicado porque hay poca luz de paso, no se ve mucho; pero está bien porque es rápido y práctico y no es tanto lío”.

-“Rapidísimo, excelente las boletas, o sea, en una boleta tenés todos los candidatos, es simplemente ver bien dónde marcas”.

-“Bien, por lo menos ahora está más entendible, en la mesa está todo más rápido, así que espero que ganemos nada más”.

-“Me parece bien, no entendí mucho de política, pero me parece bien; no hay tanto quilombo como antes, no hay que llenar sobres ni nada y es más rápido”.

-“Si, a mí me pareció bueno por ahora boleta única, para mí está bien”.

-“Rápido, eficiente. Hablamos con mi hija que antes se hacía más simple para mí, pero bueno considero que las 6 o 7 es mucho habría que simplificar un poco eso y va bien”.

Declaraciones de presidentes de mesas de instituciones:

-“El sistema de boleta única es mucho más ágil”.

-“Hay gente que todavía no sabe cómo es la metodología, pero les explicas y entienden; está elección como es la primera no es tan rápida, pero el nuevo mecanismo si es mucho más rápido que el de las boletas de los anteriores partidos”.

-“Bastante bien con muy pocas dudas, se han sabido manejar bastante bien”.