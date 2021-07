Walter está internado hace meses y necesita de una habitación para volver a casa: hacen una rifa

El vecino es de Tupungato y sufrió un ACV que le trajo graves consecuencias.

Walter se encuentra internado hace 8 meses tras sufrir un AC que le produjo graves consecuencias. Para volver a su casa necesita una habitación especial y su familia organizan una rifa para poder construirla.

En principio el hombre, oriundo de Tupungato, estuvo en la terapia intensiva del Hospital Central de Ciudad, pero debido a los gastos de viaje de la familia, fue trasladado al Hospital Scaravelli de Tunuyán y por el mismo motivo, luego al Hospital Las Heras de Tupungato, donde se encuentra actualmente en sala común.

“Mi esposo tuvo un AC hemorrágico hace 8 meses. Lo internaron en el Hospital Central, donde estuvo 40 días. Después, como no podíamos viajar por no tener los medios, pedimos que lo enviaran al Hospital Scaravelli donde estuvo 50 días en terapia intensiva. Luego lo enviaron a sala común pero tampoco podíamos seguir viajando a Tunuyán, no teníamos más esa entrada de dinero, así que gracias a Dios nos hicieron todos los trámites para que lo trajeran a Tupungato donde van a hacer cinco meses que está internado”, contó su esposa Mirta en diálogo con El Cuco Digital.

“Está con su lado izquierdo paralizado, tenía dos grandes escaras que gracias a Dios ya se están sanando. Tiene el cerebro muy dañado porque fue muy grande el ACV. Las escaras están sanando y cuando estén curadas lo podemos traer a casa”, detalló.

Para poder recibir el alta, Walter necesita de una habitación que le permita continuar su tratamiento y recuperarse.

“El tema es que tengo una casa pequeña, tengo dos habitaciones y falta esa habitación donde él tiene que estar porque él viene con la cama ortopédica, con el colchón anti escaras, de la misma forma en la que está en el hospital, nada más que ahora en casa que además le va a hacer bien estar con sus hijos”, mencionó la mujer.

En ese sentido la familia lleva adelante la campaña “Todos por Walter” a través de la que realizarán una rifa solidaria para cubrir los costos de la construcción del cuarto. Ya son varios los premios donados y están recepcionando más.

“Los premios son donados porque yo no percibo sueldo desde noviembre, son gracias a la voluntad de la gente de Tupungato que siempre tienen tanta empatía ante los problemas y adversidades. Esto queda en las manos de Dios y la gente que quiere colaborar con nosotros”.

Cada número cuesta $100 y el sorteo se realizará el 20 de julio. Contactos para colaborar: 2622679815 /correo: [email protected]/ CVU:0000003100059221597918 ALIAS: TODOS.POR.WALTER

La esposa de Walter además realiza una feria en su casa todos los sábados frente al salón Pereyra, en Villa Bastías, para poder recaudar dinero.