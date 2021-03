“X Out: no te resistas al placer”, el show sensual performático de Gabriel Canci llega a Tunuyán

Llegan tres funciones al Auditorio Municipal de Tunuyán con un gran elenco compuesto por bailarines, artistas aéreos y actores.

Este próximo 19, 20 y 21 de marzo, llega al Auditorio Municipal de Tunuyán Jorge Raúl Silvano un gran espectáculo artístico de la mano de Gabriel Canci que presenta: no te resistas al placer, un show performático que apela a la sensualidad y algo de erotismo.

El encuentro artístico contará con bailarines, artistas aéreos, actores y muchas sorpresas preparadas para que quienes asistan vivan una noche de fantasía.

Gabriel Canci explicó a Diario Los Andes que esta obra “es un show que nace con el espíritu de descubrir de alguna manera las fantasías que están dentro de la cabeza de cada uno”.

“Es el juego previo, los besos, las caricias, las fantasías, la sensualidad, la seducción, todo ese juego que lleva a un gran clímax sexual. Es un show que reúne a todo el elenco para contar una historia sofisticada, con glamour, con mucha belleza y cargado de sensualidad y no de erotismo”, adelantó.

Por otro lado, agregó: “Hay un cuadro de un trío, cuadros donde se maneja la seducción entre hombre y mujer, entre dos hombres, entre dos mujeres, hay un cuadro que yo llamo Estambul que es el árabe que es maravilloso, hay algo de fetichismo.”

“X Out es una obra que contiene una gran performance musical, es al mejor estilo Moulin Rouge, de alguna manera revive el antiguo cabaret de una manera vanguardista, sofisticada, el estilo burlesque. Nosotros tenemos trabajando actores que han trabajado en ‘Sex’ y son muy distintos los espectáculos. Acá la gente es público, la gente no pasa por salas ni habitaciones, esto va por otro lado. Lo nuestro es más sensual. El público es público y hoy más que nunca no podríamos incluirlos para que participen. Es otro mambo, otra historia”, detalló el artista.

Quienes deseen adquirir las entradas pueden pasar por la boletería del auditorio ubicado sobre calle Leandro Alem al 748 o sacarla de forma online por EntradaWeb,