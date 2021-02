10 años de El Cuco Digital, 20 años de El Cuco: ¡festejemos juntos, porque la comunicación nos une!

Por Marcela Hinojosa, directora

No será un día, ni una semana, ni un mes. Será un año de actividad intensa, para estar más cerca, para unir y unirnos más, para ayudarnos, y para revalorizar el trabajo de todos los medios de Valle de Uco. Así será nuestro festejo de Aniversario.

Hoy 24 de febrero de 2021, El Cuco Digital celebra su décimo aniversario: hace 10 años nacía el primer diario del Valle de Uco, aprovechando las nuevas tecnologías, que permitían hacer noticias todos los días, sin la necesidad de usar el papel. Pero también, hace 20 años, nació El Cuco Semanario, una modesta y artesanal publicación, que se imprimía “en casa”, y se distribuía en forma gratuita, en el departamento de San Carlos. Ese primer “Cuco” era pequeñito, pero fue tan poderoso, que lideró el movimiento “antiminero” en San Carlos. A través de sus páginas gruesas, y dobladas a mano, la comunidad se informó de cómo se extraían los metales en las minas a “cielo abierto”, conoció los desastres ambientales, y también, las miserables monedas que dejaba la minería, con leyes hechas a medida de las multinacionales, no de la gente. No tardó mucho tiempo, en que “el pueblo” tranquilo y apacible, se pusiera de pie, para defender el agua y la vida. Y junto a la pueblada, también los medios locales, impresos y radiales, se sumaron a la defensa de los recursos naturales. En contraposición, los grandes medios, sin dudarlo, defendieron a capa y espada la posición de las grandes transnacionales que, ya aterrizaban en la zona. Cómo siguió la historia, es conocido, porque también El Cuco, junto a muchos otros medios locales, la siguió contando.

El Cuco Semanario

En el año 2011, El Cuco, semanario en papel, se relanzó. Con nuevo formato y diseño, y con distribución en todo el Valle de Uco. Sus páginas eran finas, “de papel de diario”, sus tapas en colores, pero su esencia siguió siendo la misma. La democratización de la comunicación permaneció intacta: El Cuco semanario siguió distribuyéndose en forma gratuita, “porque queríamos llegar a toda la gente”. Durante varios años sostuvimos el sueño, pero en 2015, pusimos a dormir ese “Cuquito” de papel, y nos concentramos en el diario digital, que pedía pista, para llegar lejos y cerca a la vez.

El Cuco Semanario renovado

Y acá estamos, 10 años después de aquel lanzamiento, celebrando “seguir andando”, y además, haber crecido. Sí, hemos crecido mucho, no en infraestructura, ni en edificios ni móviles, pero sí en lectores, en seguidores, en visitas y lecturas, en reconocimiento, en profesionalismo, en compromiso, en solidaridad, en respeto. Es realmente impresionante hasta donde hemos llegado: este 2020, El Cuco Digital tuvo más de 6.300.000 visitas, generadas por más de 1.130.000 usuarios. Es evidente que “el diario del Valle de Uco” se lee mucho más allá de las fronteras de nuestros tres queridos departamentos, y que, por ende, uno de los objetivos que nos pusimos en el inicio se ha logrado: que El Cuco sea una ventana al mundo, por donde mostrar tantas cosas bellas que tenemos como región, y como comunidad.

Llegar a otros lugares no ha sido el único objetivo cumplido. Desde el inicio nos propusimos la revalorización de lo local, de la identidad y la idiosincracia. La puesta en valor de la cultura, pero no solo de los movimientos culturales (que sin duda son prolíficos y llenos de talento), sino de esa cultura que tiene que ver con las costumbres y con los valores. Y eso también se sigue logrando: cada día, los mismo lectores, refieren historias o acciones dignas de destacar. Y no hay un día, en que no se use el diario (como también se hace con otros medios), para llevar adelante alguna acción solidaria.

Hace un tiempo (aproximadamente dos años), hicimos algunas modificaciones en la “arquitectura” y diseño del diario. Hubo algunos cambios importantes, pero el principal fue incorporar un espacio que denominamos “Comunidad”, y al que ubicamos en el centro del diario, o como nos gusta decir “en el corazón del Cuco”. Sí, la verdad es esa, que en el corazón del Cuco Digital, está la comunidad, de ida y de vuelta: recibiendo nuestras noticias, y contándonos de otras, pidiendo y dando ayuda, comentando, enojándose o felicitándonos. Ese es el centro y el eje de todo: un trabajo respetuoso e incansable, desde y hacia nuestra comunidad.

Este trabajo que hacemos, no es en soledad, ni es único. A diario, decenas de otros medios de comunicación locales también lo hacen: cada día, los medios locales, pequeñitas empresas o emprendimientos familiares, llevan adelante la tarea de informar, entretener, y realizar acciones solidarias. Y lo hacen con muchísimo esfuerzo, y la mayoría de las veces, con poco reconocimiento.

Por eso, este año, que estamos de Aniversario, queremos celebrarlo junto a toda la comunidad, pero en especial, junto a los medios locales, como una forma de revalorización del trabajo que día a día realizamos en conjunto. Informar, entretener, movilizar el comercio a través de la publicidad, estar atentos a las acciones solidarias, (como ayudar a encontrar un trabajo, o un perrito perdido), son tareas que se hacen cada día, y que, a veces, están tan naturalizadas, que pasan desapercibidas, o sin el reconocimiento necesario. Y son acciones que las realizamos los pequeños medios locales, no los grandes, porque los grandes, están en otra.

Valle de Uco es un lugar excepcional, donde las bellezas y los recursos naturales, encuentran una comunidad amigable y respetuosa. Y en el medio, los medios, uniendo, de diferentes formas y estilos, pero todos comprometidos, creando comunicación para una vida mejor. Por eso, estamos felices, no solo por cumplir años, sino porque nuestro aniversario lo celebraremos junto a muchos, que hacen mucho, y que entienden lo difícil que ha sido llegar hasta acá.

Poco a poco iremos contando y poniendo en marcha diferentes proyectos y movimientos que hemos pensado para compartir, unirnos y ayudarnos, de diferentes formas. Por ahora, solo nos resta agradecer a todos nuestros lectores, amigas y amigos que siempre están. También a nuestros clientes, que hacen que esto no sea un sueño, sino una realidad. A [email protected], gracias por acompañarnos, por ser parte de esta gran comunidad, donde “LO CERCANO ES LO IMPORTANTE”. Feliz Aniversario!