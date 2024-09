El Negro Tecla y Emanero hicieron vibrar a un gran público en la Estudiantina de San Carlos

También estuvo presente la reina de los estudiantes del departamento y artistas locales.

Ayer, domingo, el teatro municipal Neyú Mapú se llenó de vida y música con la presencia de personas de todas las edades que disfrutaron de una jornada inolvidable. El evento comenzó con la participación de talentosos artistas locales, quienes prepararon el ambiente para la esperada llegada de Negro Tecla y Emanero.

El intendente del departamento, Alejandro Morillas, destacó la gran labor realizada para traer a estos artistas, subrayando el esfuerzo y la dedicación del equipo organizador.

Fotografía, El Cuco Digital- Alejandro Morillas (intendente del departamento de San Carlos)

“Esperábamos que iba a ser masivo, pero me está sorprendiendo la cantidad de personas que está llegando, mientras nos acompañe el tiempo estamos muy felices”, expresó.

Seguidamente, afirmó que ” no es un trabajo solo de la Municipalidad, nos acompaña Salud, mucha gente trabajando también seguridad, porque no solo debemos divertirnos sino también cuidarnos”.

Cabe destacar, que estuvo presente la reina de los estudiantes del departamento donde afirmó: “es una experiencia hermosa muy bonita, estoy muy acompañada no solo por la Municipalidad también está mi familia, hasta ahora la estoy pasando hermoso”.

Negro Tecla

Foto: El Cuco Digital

A las 8 de la tarde, Negro Tecla subió al escenario y deleitó al público con su repertorio de canciones. En una conferencia de prensa posterior, compartió sus emociones: “Fue una locura, tenía un poco de miedo al principio porque no sabía cómo me iban a recibir, pero cuando estaba a punto de salir, el público me estaba pidiendo y me recibieron de la mejor manera”.

El joven cantante también expresó que su música es para todas las edades y que le llena “el corazón que lo tomen como ejemplo, yo no soy lo que dicen mis canciones”.

Emanero

Foto: El Cuco Digital.

La noche continuó y cerró con la presentación de Emanero, quien fue recibido con entusiasmo por el público. En comunicación con los medios, Emanero comentó sobre el cálido recibimiento: “Con muchas ganas de disfrutarlo con la gente”. Además, señaló que esperaba “con todo su equipo disfrutar el show”.

Emanero también interpretó su reciente lanzamiento junto a Valentino Merlo, “Si un día estás sola”.

Más fotografías