18 de marzo, Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans

La fecha fue elegida en homenaje a Claudia Pía Baudracco, incansable activista fallecida en 2012.

En junio de 2013, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley N° 4578 que instaura al 18 de marzo como el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, en conmemoración del fallecimiento de la activista trans Claudia Pía Baudracco.

“Claudia Pia Baudracco era y es la Ley de Identidad de Género”. Así define la directora de Políticas contra la Discriminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Ornella Infante a quien fuera una militante por los derechos de las personas trans, fallecida el 18 de marzo de 2012, un mes antes de la sanción de esa Ley por la que tanto luchó.

Claudia Pia Baudracco fundó diversas organizaciones que nuclearon a personas trans y lograron así visibilizar su comunidad e impulsar los reclamos urgentes de una comunidad históricamente marginada. Ya en 1993 fundó la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Argentina (ATTTA) desde donde lideró las acciones para la derogación de los Códigos de Faltas y Contravencionales de distintas provincias, herencia de los edictos de la dictadura militar y persecutorios de las trabajadoras sexuales.

En los últimos años fue miembro y referente de en la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLaCTrans), desarrollando un amplio trabajo regional y nacional.

Claudia contribuyó activamente a la campaña para la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario durante 2009 y 2010 y fue una muy activa militante por la ley de Identidad de Género; fue parte del debate en Comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación y encabezó la gira de difusión de la campaña pública que la ATTTA y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans desarrollaron para apoyar la aprobación de la ley.

Murió apenas un mes antes de su sanción en mayo de 2012, sin el DNI que reconociera su identidad, acaso como otro lamentable reflejo de la discriminación que la acompañó hasta el final. Su temprana muerte a los 41 años marca todo lo que falta para que las personas trans puedan vivir una vida digna, sin discriminación y plena de derechos.

Los avances normativos de los últimos años abren nuevas perspectivas pero, para el pleno goce de estos derechos y la conquista de muchos otros, son necesarias políticas públicas que acompañen los cambios socioculturales y simbólicos.

Claudia decía: “Si hubiera podido elegir, no hubiera elegido ser discriminada pero sentí muy fuerte la expresión de género y así lo manifesté y por suerte me saqué una gran mochila, que era la de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy digo que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volvería a nacer trans porque así soy feliz”.

Fuente: argentina.gob.ar

Otras efemérides

En la Argentina es el Día del Trabajador de las Telecomunicaciones.

● 1844. Nace Nicolai Rimsky-Korsakov, uno de los grandes compositores rusos. Maestro de la orquesta, dejó obras como la Obertura de la Gran Pascua Rusa, el Capricho Español y Scheherezade. Entre sus óperas destacan El gallo de oro y El Zar Saltán. Fue maestro de músicos como Igor Stravinsky y Ottorino Respighi. Murió en 1908.

● 1938. El presidente mexicano Lázaro Cárdenas firma el decreto por el cual se expropian los trusts petroleros de origen extranjero. De esta forma, queda nacionalizada la producción petrolera. Cárdenas aplica el artículo 27 de las Constitución de México de 1917 y una ley de expropiación de 1936, que afecta a empresas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda. Nace Pemex, la compañía petrolera estatal.

● 1962. Elecciones a gobernador en la Argentina. Se levanta de forma parcial la proscripción al peronismo, que gana en cinco provincias. El triunfo más resonante es en Buenos Aires, donde se impone el sindicalista Andrés Framini. En Córdoba gana un dirigente de la UCR del Pueblo: Arturo Illia. Ningún gobernador electo el 18 de marzo llegará a asumir. Presionado por los militares, el presidente Arturo Frondizi anula los comicios, días antes de ser derrocado.

● 1976. Seis días antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, un grupo de tareas secuestra al pianista brasileño Francisco Tenorio Cerqueira Júnior, más conocido como Tenorinho. Tenía 34 años, había grabado un disco en 1964, titulado Embalo y estaba en gira con Vinicius de Moraes y Toquinho. Años más tarde, un ex agente de la ESMA reveló que Tenorinho fue interceptado en la calle y llevado a la Escuela de Mecánica, donde lo asesinaron.

● 1996. Muere Niní Marshall a los 92 años. Una de las figuras más importantes del espectáculo argentino en el siglo XX, su verdadero nombre era María Esther Traverso. Su carrera comenzó en la radio, donde aparecieron sus personajes de Cándida y Catita. Filmó películas como Hay que educar a Niní, Divorcio en Montevideo, Casamiento en Buenos Aires, Luna de Miel en Río, Carmen y Mosquita muerta. Tras el golpe militar de 1943 se exilió en México. Regresó al país después de la caída de Perón. Actuó en televisión y montó el espectáculo teatral Y…se nos fue redepente. Se retiró a comienzos de los 80, considerada una figura mítica de la actuación.

● 2017. Chuck Berry fallece a los 90 años. “Si quieres darle otro nombre al rock and roll, dale el nombre de Chuck Berry”, dijo alguna vez John Lennon para graficar la influencia del guitarrista y compositor. Se le deben clásicos como “Johhny B. Goode”, “Roll Over Beethoven” y “Rock and Roll Music”, compuestos en los años 50. Es uno de los pioneros imprescindibles en la historia del rock.